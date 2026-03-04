A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos

Redacción Central
Publicado el 04/03/2026 a las 9h09
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario para ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a participar en la vida política sin temor a agresiones, acoso o violencia. Esta fecha nos convoca a mirar con honestidad la realidad de millones de mujeres y a respaldar a quienes, como víctimas de violencia política, enfrentan agresiones que no solo lesionan su dignidad, sino la propia democracia. Un ejemplo claro y contundente se gesta en este preciso momento en Bolivia. Las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, nuevamente desataron un ataque terrorista en las redes sociales. La autoridad hizo referencia al 50/50 como un proceso que el gobierno encara con el compromiso de avanzar con todos los bolivianos y en los tiempos más inmediatos posible.

Seamos totalmente claros, defender la palabra es una obligación democrática. En tiempos donde la política se debate más en redes sociales que en espacios institucionales, el límite entre la crítica legítima y la violencia política se vuelve cada vez más endeble. Lo que debería ser un intercambio de argumentos termina convertido en una maquinaria de desinformación, hostigamiento y descalificación personal.

La reciente polémica en torno a declaraciones de la viceministra Andrea Barrientos es un ejemplo preocupante de esta degradación del debate público. Más allá de que toda autoridad está sujeta al escrutinio —como corresponde en democracia—, lo que se ve no es una discusión técnica o política rigurosa, sino un proceso de tergiversación, descontextualización y ataque sistemático.

Las palabras pueden ser debatidas. Las ideas pueden ser cuestionadas. Lo que no puede normalizarse es el acoso. Y lamentablemente se están pasando los límites.

No puede la crítica convertirse en violencia política. El desacuerdo es sano. El debate fortalece la institucionalidad. Pero cuando los cuestionamientos derivan en cobardes campañas coordinadas de desprestigio, insultos reiterados y ataques dirigidos a la condición personal o de género de una autoridad, ya no estamos frente a un debate democrático: estamos frente a violencia política.

Este tipo de violencia hoy adopta formas simbólicas y digitales: linchamientos virtuales, distorsión intencional de declaraciones, narrativas diseñadas para erosionar reputaciones y generar odio. Estas prácticas no solo afectan a la persona involucrada; erosionan la calidad del sistema democrático.

Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de pronunciarse sobre temas complejos. En ese ejercicio pueden surgir interpretaciones distintas o desacuerdos legítimos. Sin embargo, reducir una declaración tergiversada a consignas simplistas, fragmentar frases fuera de contexto y convertirlas en armas de ataque no contribuye al debate público. Es un acto de cobardía.

El país necesita discusión seria sobre políticas públicas, no “posteos” en redes que tienen un claro objetivo, atacar a una mujer que demostró con su trayectoria y carrera intachable todo su compromiso con el país.

Si una idea genera algún tipo de controversia, corresponde responder con argumentos, datos y propuestas alternativas. Lo que no corresponde es instalar narrativas de hostigamiento que buscan silenciar o intimidar.

“Lo que está en juego” 

Permitir que se normalice el acoso político contra una autoridad envía un mensaje muy peligroso. Expresar una opinión no puede, no debería tener como consecuencia una campaña de desgaste personal. Ese precedente no afecta únicamente a una viceministra; afecta a cualquier servidor público, a cualquier mujer en política y, en última instancia, a la libertad de expresión en el ámbito institucional.

Y precisamente la democracia se debilita cuando el miedo reemplaza al debate.

Defender el derecho de la viceministra Andrea Barrientos a expresar su posición no implica negar la posibilidad de cuestionarla. Implica exigir que ese cuestionamiento se haga dentro de los márgenes del respeto, la argumentación y la honestidad intelectual. Bolivia necesita más deliberación técnica, más contraste de ideas y menos ataques personales. Más responsabilidad colectiva y menos oportunismo coyuntural.

El debate político debe ser firme, pero no violento. Crítico, pero no hostil. Intenso, pero no degradante. Y es que cuando la política se reduce al acoso, pierde la democracia. Y cuando se protege la palabra —incluso la palabra incómoda— gana el país.

A días del 8-M, es preciso remarcar con claridad lo que están haciendo con la viceministra Andrea Barrientos. Sobre todo porque no existe ningún argumento técnico sólido, sino una guerra sucia y acoso en las redes sociales.

