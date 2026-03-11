Los bolivianos pueden viajar a 77 países sin necesidad de visa

El pasaporte boliviano registró un avance en el Índice de Pasaportes Henley (Henley Passport Index) 2026, que califica esos documentos en función del “número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa”.

El documento de Bolivia para viajes internacionales ocupa este año el puesto 58, debido a que, los ciudadanos bolivianos pueden ingresar sin visa a 77 países. El número 1 en el Índice es para Singapur, cuyos ciudadanos no necesitan visa para ingresar a 192 territorios extranjeros. El último lugar, 101, es para los afganos que tiene acceso a 24 estados sin autorización previa.

“La posición final de cada nación refleja el nivel de acuerdos internacionales y apertura diplomática”, señala la página web de Henley & Partners, que emite su Índice de Pasaportes desde hace dos décadas.

En 2025, el pasaporte de Bolivia se encontraba entre los más débiles de Sudamérica, ocupando entre los puestos 62 y 67.

Su posición actual refleja que para los bolivianos se ampliaron las posibilidades de movilidad internacional con fines de turismo, negocios, estudios y otros.

El ascenso del pasaporte boliviano en el Índice Henley responde a la ampliación de acuerdos bilaterales y facilidades migratorias, que permiten a los ciudadanos de Bolivia viajar a destinos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Tailandia, Turquía y varios países del Caribe y Europa sin necesidad de visa.

Esta mejora abre mayores oportunidades en comercio, turismo, educación y cooperación internacional. Y el país aún mantiene posibilidades de seguir fortaleciendo su pasaporte mediante nuevos acuerdos de exención de visas y apertura diplomática.

199 pasaportes y 227 destinos

“El Henley Passport Index, que utiliza información de la International Air Transport Association (IATA), analiza 199 pasaportes y 227 destinos internacionales, considerando la cantidad de países a los que se puede ingresar sin tramitar visa previa o con facilidades migratorias.

“Con datos históricos que abarcan 20 años, el Índice de Pasaportes Henley (…) es actualizado mensualmente, y se considera la herramienta de referencia estándar para ciudadanos globales y estados soberanos a la hora de evaluar la posición de un pasaporte en el espectro de movilidad global”.

La lista de países a los que los bolivianos podemos ingresar sin visa puede consultarse en este enlace.

El Henley Passport Index 2026 está disponible aquí.