Ministerio confirma feriado nacional el 1° de mayo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó este miércoles el feriado nacional del viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.

De acuerdo con el comunicado emitido, “el viernes 1 de mayo de la presente gestión se constituye en feriado nacional, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La determinación es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.