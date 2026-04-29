Ministerio confirma feriado nacional el 1° de mayo
Economía
Publicado el 29/04/2026 a las 18h17
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó este miércoles el feriado nacional del viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.
De acuerdo con el comunicado emitido, “el viernes 1 de mayo de la presente gestión se constituye en feriado nacional, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
La determinación es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.
Tus comentarios