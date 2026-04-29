La Cancillería paga sus deudas y reduce personal

La Cancillería pagó una deuda heredada de 2,3 millones de dólares e inició la reestructuración del servicio exterior con la reducción de ítems, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo. Esas acciones son parte de un ajuste institucional tras la revisión de la administración diplomática.

“Hemos recibido la Cancillería a noviembre de 2025 con una deuda de 2.350.881 dólares estadounidenses, tanto en salarios como en costo de vida. (…) De los 357 ítems del servicio exterior, hemos reducido a 285”, informó Aramayo.

El ministro explicó que la deuda fue regularizada hasta marzo de 2026, con el pago de salarios y costos de vida adeudados a funcionarios en distintas misiones diplomáticas. Aclaró que el costo de vida se paga en dólares.

Asimismo, la Cancillería informó que se realizó una reestructuración del servicio exterior, pasando de 357 a 285 ítems. La reducción busca ordenar la estructura y disminuir el gasto del Estado en el exterior.

La propuesta completa de reestructuración deberá ser aprobada por el presidente Rodrigo Paz y de aplicarse en su integridad reducirá los costos anuales de gestión de aproximadamente 2,8 millones de dólares a 1,7 millones, lo que representa un ahorro mensual cercano a 377.000 dólares para el Estado.

Sobre los costos que representa el pago a un embajador, Aramayo citó como ejemplo el caso de Héctor Arce Zaconeta, cuyos ingresos combinados entre salario en bolivianos y costo de vida en dólares alcanzan montos cercanos a los 11.000 dólares mensuales.

También cuestionó la gestión del Gobierno de transición, 2019-2020, al señalar que en ese periodo se realizaron 243 bajas y 197 designaciones en el servicio exterior, con un costo estimado de 40,5 millones de bolivianos.