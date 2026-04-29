COB frustra diálogo tripartito sobre el aumento salarial

Economía
URGENTE y UNITEL
Publicado el 29/04/2026 a las 17h01
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Como lo había anticipado, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) no asistió al diálogo tripartito convocado por el ministro de Trabajo, Edgar Morales, para debatir la demanda del incremento salarial.

En conferencia de prensa, Morales señaló que el sector empresarial ya había confirmado su participación a la reunión, pero la misma fue suspendida ante la ausencia de la central sindical y en una muestra de "imparcialidad" de parte del Gobierno.

Morales, en ese sentido, aseveró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con la COB "cualquier día"; sin embargo, denunció que su rechazo a reunirse tiene fines políticos y hasta electorales.

 

“Partido político”

El Ministro de Trabajo denunció que la COB tiene el objetivo de conformar su propio partido político y usa el tema del incremento salarial para concretar esa meta.

"El motivo por que el que no quieren reunirse, sabemos cuál es, impulsan conformar su propio partido político. Esto no es porque no quieren dialogar, están pensando en formar su partido político", señaló.

Para la autoridad, el cabildo convocado por la COB para el 1 de mayo tiene el objetivo, precisamente, de crear su partido político.

 

“Lo pueden ver como traición”

El martes en la noche, horas depués de que el ministro de Trabajo informara que se invitó a la dirigencia de la COB a un diálogo tripartito: sindicatos-empleadores-Estado, para debatir sobre el incremento salarial, El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señaló, en contacto con Unitel, que hubo “un tiempo pertinente de varias semanas para poder dialogar, pero lastimosamente no se ha dado".

Incluso, señaló que si la dirigencia de la COB acepta dialogar en este punto podría ser tildada de "traidora".

"Ahorita ir a mesas de diálogo la gente lo puede ver como traición", afirmó ya que, señaló, ejecutivos departamentales y afiliados del interior del país llegarán al país el jueves próximo para participar del cabildo del 1 de mayo.

"Se ha determinado que el cabildo nacional determine si se asiste al diálogo o no y la línea que se va a seguir de aquí en adelante", dijo Argollo.

"Hemos dejado en manos del ‘pueblo’ lo que se vaya a decidir de ahí en adelante", sostuvo el líder cobista.

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