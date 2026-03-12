Cámaras de Comercio de Iberoamérica se reúnen en 30 días en Cochabamba

Economía
Jhandira Valencia
Publicado el 12/03/2026 a las 9h18
ESCUCHA LA NOTICIA

Cochabamba será sede del 11 al 14 de abril de 2026 de la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y del LXI Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), que reunirán a 23 delegaciones empresariales.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Vásquez, remarcó que la realización de la asamblea representa una oportunidad para proyectar el potencial productivo del país y fortalecer su posicionamiento empresarial.

“Es un acontecimiento de gran importancia para nuestra ciudad, para el sector empresarial y para el posicionamiento internacional de Bolivia”, afirmó el presidente.

Se prevé la participación de cerca de 200 representantes de cámaras empresariales y centros de arbitraje de Iberoamérica, que abordarán temas vinculados al comercio, la inversión, la innovación y la integración regional.

Más datos

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios es una organización empresarial que agrupa a más de 90 cámaras de 23 países, mientras que la CIAC, reúne a 27 centros de arbitraje y conciliación que promueven la resolución de controversias comerciales mediante arbitraje y mediación.

El gerente general de la ICAM, Alberto Arze, indicó que el encuentro internacional está en cuenta regresiva y que se busca que los visitantes conozcan el potencial económico y turístico de Cochabamba.

“Queremos que los visitantes del exterior se lleven la mejor impresión de Cochabamba y también vean la posibilidad de generar negocios e inversiones en nuestro país”, destacó.

El programa incluirá actividades protocolares, conferencias, paneles y encuentros empresariales que buscan fortalecer la cooperación económica entre los países iberoamericanos.

