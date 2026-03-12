Cámaras de Comercio de Iberoamérica se reúnen en 30 días en Cochabamba

Cochabamba será sede del 11 al 14 de abril de 2026 de la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y del LXI Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), que reunirán a 23 delegaciones empresariales.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Vásquez, remarcó que la realización de la asamblea representa una oportunidad para proyectar el potencial productivo del país y fortalecer su posicionamiento empresarial.

“Es un acontecimiento de gran importancia para nuestra ciudad, para el sector empresarial y para el posicionamiento internacional de Bolivia”, afirmó el presidente.

Se prevé la participación de cerca de 200 representantes de cámaras empresariales y centros de arbitraje de Iberoamérica, que abordarán temas vinculados al comercio, la inversión, la innovación y la integración regional.

Más datos

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios es una organización empresarial que agrupa a más de 90 cámaras de 23 países, mientras que la CIAC, reúne a 27 centros de arbitraje y conciliación que promueven la resolución de controversias comerciales mediante arbitraje y mediación.

El gerente general de la ICAM, Alberto Arze, indicó que el encuentro internacional está en cuenta regresiva y que se busca que los visitantes conozcan el potencial económico y turístico de Cochabamba.

“Queremos que los visitantes del exterior se lleven la mejor impresión de Cochabamba y también vean la posibilidad de generar negocios e inversiones en nuestro país”, destacó.

El programa incluirá actividades protocolares, conferencias, paneles y encuentros empresariales que buscan fortalecer la cooperación económica entre los países iberoamericanos.