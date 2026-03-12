Cara a cara, diez candidatos proponen su plan para desarrollar Cochabamba

Anoche, desde el set de ATB, los 10 candidatos a la Gobernación de Cochabamba tuvieron la oportunidad de lanzar sus propuestas y planes de Gobierno que aplicarán en caso de ser electos como autoridades en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TED), rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo,

Los postulantes coincidieron en temas como el desarrollo de las redes camineras, solución al tema de la basura, construcción de hospitales de tercer nivel , entre otros.

Cada candidato tuvo tres minutos para exponer su plan y luego responder a las preguntas del resto de sus nueve oponentes.

Si bien el debate se desarrolló en el marco el respeto y cumpliendo con todas las reglas, hubo momentos de tensión en la etapa de preguntas.

Algunos candidatos recordaron a sus adversarios su militancia política, su papel como exautoridades y las irregularidades en sus gestiones.

Salieron a luz , por ejemplo, temas del bloqueo de caminos, el puente colapsado, el transfugio político y otros.

Sin embargo, nada se salió de control y los moderadores pusieron el freno cuando fue necesario.

Los debates se realizaron simultáneamente en los nueve departamentos con sus respectivos candidatos.

“Hoy más que nunca el pueblo boliviano necesita escuchar propuestas claras para el desarrollo regional, para mejorar la calidad de vida de la población, generar oportunidades y enfrentar los desafíos económicos y sociales que viven en nuestro país”, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, minutos antes de que empiecen los debates.

Juan Flores

El candidato de Libre, Juan Flores, propone en el tema de desarrollo humano atender a las escuelas de los 47 municipios de Cochabamba. En el tema de salud promete construir más hospitales de tercer nivel además de una ciudadela científica en lo que es hoy el hipódromo.

En cuanto a desarrollo productivo, Flores plantea hacer del departamento un hub de integración nacional a través del corredor biocéanico. Propone además desarrollar más hidroeléctricas además de cobrar a ENDE lo que debe a la Gobernación para invertir en desarrollo.

Leonardo Loza

El candidato de Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), Leonardo Loza, propone que Cochabamba debe generar su propio modelo productivo de desarrollo.

Plantea también desarrollar la minería en la región y la integración caminera con todas las provincias de la región.

Loza promete resolver el problema del agua,tanto para riego como para consumo. Dijo que desarrollará un trabajo transparente para resolver los problemas de la región.

Sergio Rodríguez

El candidato de APB-Súmate, Sergio Rodríguez, indicó que su plan de gobierno está estructurado según las necesidades de las macroregiones del departamento.

Así, en el cono sur y la zona andina atenderá los problemas de caminos y sequía con atajados y provisión de agua por diversas fuentes.

Al trópico llevará energía eléctrica y promoverá el turismo.

En el eje metropolitano, Rodríguez promete dejar limpios los ríos Rocha y Tamborada.

Mario Severich

El postulante de Soluciones con Todos, Mario Severich, promete desarrollar Cochabamba en varios ejes como Educación, salud, infraestructura y equipamiento.

Severich plantea la construcción de la ciudadela de la salud y un hospital de tercer nivel en Quillacollo.

También desarrollará e impulsará las alianzas público privadas en beneficio de la región.

Otro eje que desarrollará Severich es el desarrollo productivo, medio ambiente y empleo.

Ruth Alina Peralta

La candidata Ruth Alina Peralta, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI),plantea construir la ciudadela de la salud. Según Peralta con este centro de salud Cochabamba mejorará en gran medida.

La candidata del FRI propone además crear un centro de radioterapia en la región que incluso puede beneficial a pacientes de todo el país.

Propone además medidas para desarrollar la educación con inclusión de la tecnología.

Entre sus propuestas más ambiciosas esta la de cambiar la matriz energética de la región, de gas a electricidad.

Jhon Rioja

El postulante a la gobernación de Cochabamba por Nueva Generación Patriótica (NGP), Jhon Ariel Rioja, promete luchar contra la corrupción y asegura que una vez electo construirá un hospital de tercer nivel en Quillacollo, que prestará servicios a toda la región.

Además, construirá una universidad propia en el valle bajo.

Plantea también reactivar todas las plantas industriales del departamento.

Promete que la Gobernación se hará cargo del manejo y tratamiento de la basura de todo el departamento y la limpieza del río Rocha.

Esther Soria

La candidata de la Alianza Unidos, Esther Soria, promete luchas por consolidar los estatutos autonómicos del departamento.

Plantea también exigir regalías para la región por la generación de electricidad y que la Gobernación se haga cargo de la administración de Misicuni.

En el tema de desarrollo humano, Soria promete construir centros integrales para proteger a las mujeres, hospital del niño y geriátricos.

Alejandro Mostajo

El postulante del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Mostajo, promete dar solución al tema de la basura y del río Rocha. Además de construir caminos en la zona andina.

Mostajo propone recuperar para Cochabamba su rol protagónico a nivel nacional.

El candidato del MTS dedicó la mitad de su tiempo para atacar a los otros candidatos criticándolos porque en su condición de autoridades no hicieron nada para resolver los problemas de la región.

Morales

El candidato de la Alianza Patria,Rolando Morales, plantea para el desarrollo de Cochabamba un gran “Pacto para recuperar el departamento”.

Para mejorar la situación de los productores de Cochabamba plantea gestionar créditos bancarios

También propone atraer inversiones estratégicas para el desarrollo del valle alto y central con el objetivo de duplicar la producción de la región.

Morales promete que logrará alianzas público privadas para aumentar la productividad.

El candidato del Patria plantea crear 10.000 fuentes de empleo en el área tecnológica.

Orlando Zurita

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Orlando Zurita, asegura que trabajará por las 16 provincias de Cochabamba sin distinción alguna. Promete desarrollar el departamento en educación, salud, turismo y desarrollo productivo.

Zurita plantea construir un hospital de tercer nivel en el valle alto para aliviar el hacinamiento del único centro que existe en el departamentos como es el hospital Viedma.