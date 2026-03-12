En Chile, Paz propone conformar un bloque de desarrollo con cinco países

El presidente Rodrigo Paz planteó ayer durante su visita a Chile, para la posesión del presidente José Kast, la necesidad de avanzar hacia la conformación de un nuevo bloque de desarrollo que integre a Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y Perú.

“Nosotros no vivimos en el pasado estamos viviendo en el futuro. Me refiero a que ya estamos en el futuro, en el sentido de acercar a Chile, a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, Argentina y Perú para hacer un nuevo bloque de desarrollo”, dijo el mandatario.

Asimismo, la autoridad destacó el aporte de los bolivianos que trabajan en Chile y cómo esa relación demuestra que ambos países pueden avanzar hacia una agenda de futuro más allá de su contexto histórico.

“Hay cerca de 3.000 bolivianos en Chile que trabajan, es más, parte de la producción agropecuaria que los chilenos comen es trabajo de bolivianos que están trabajando en Chile”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que esta realidad refleja el compromiso de los ciudadanos de ambos países con el desarrollo conjunto. “Creo que ahí hay una experiencia de los bolivianos comprometidos con el desarrollo de nuestra patria y de la patria chilena en el caso de los chilenos”, señaló.

Mirando al futuro

Paz remarcó que la relación bilateral entre Bolivia y Chile debe enfocarse en el futuro y no quedarse anclada en conflictos del pasado.

“Más allá de temáticas históricas, tenemos que pensar en el futuro de nuestras naciones. Tenemos derecho a pensar un mejor futuro para nuestras naciones y es lo que estamos haciendo”, indicó.

Paz aseguró que la aspiración de mejorar las condiciones de vida de la población está por encima de cualquier otra agenda política.

“Creo que la gente, más allá de las reivindicaciones que están en nuestra Constitución, tiene derecho a tener mejores días y ese es el mandato que me dio mi pueblo”, concluyó.

Empresarial

El jefe de Estado planteó también una mirada al futuro de los países vecinos caracterizada por un respaldo al sector empresarial.

El mandatario sostuvo que, junto a su homólogo chileno, trabajan en una agenda común, sobre todo en el sector económico empresarial, con el propósito de que exista un desarrollo para ambas naciones.

“La mayor importancia que le queremos dar es la relación de privados con privados; o sea, que los gobiernos ayuden a que fluya comercio, fluya economía y que se dé una mejor oportunidad para ambas naciones, para crecer”, destacó.