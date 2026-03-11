Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa

La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las instalaciones del antiguo Palacio Legislativo.

La resolución instruye al Oficial Mayor, Javier Zárate, coordinar las acciones administrativas necesarias ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para concretar la determinación.

La decisión fue adoptada durante la Sesión Ordinaria instalada la tarde de este miércoles, tras la presentación del Informe de la Comisión de Política Social, Educación y Salud sobre el Proyecto de Resolución Camaral N.º 003/2025-2026, que establece un plazo de 72 horas para ejecutar el retiro de la escultura.

De acuerdo con la resolución, leída en sala por el segundo secretario, Julio Romaña, “el Oficial Mayor deberá coordinar y ejecutar las acciones administrativas, logísticas y materiales necesarias para retirar el busto, además de evitar su posterior colocación o reingreso a cualquier espacio de la Asamblea Legislativa”.

La escultura del exmandatario fue instalada en los ambientes del antiguo Palacio Legislativo, durante el periodo 2011-2012, y su retiro deberá concretarse una vez activadas las gestiones administrativas correspondientes.