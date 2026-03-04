Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552

Freddy Vidovic afirmó ayer que decidió dejar al vicepresidente Edmand Lara y su cargo como secretario de la Vicepresidencia debido a que no comparte el “camino que está tomando” la segunda autoridad del Estado.

Entrevistado por Fama, Poder y Ganas, Vidovic señaló que Lara está “mal asesorado” y no comparte, dijo, que priorice la confrontación al diálogo y la reacción al análisis.

Sin embargo, Lara denunció ayer que el Decreto 5552, que reestructura la Vicepresidencia, eliminó el cargo de secretario general, función que ejercía



Vidovic. Afirmó que la norma responde a una “venganza” del presidente Rodrigo Paz en su contra. “Ese decreto es completamente inconstitucional y lo único que busca es una represalia, una venganza de parte del presidente Paz y de sus ministros hacia mi persona por haber denunciado la corrupción de Yacimientos”, afirmó la autoridad en un video publicado en sus redes.

Vidovic. “Lamentablemente hay un entorno pequeño del señor Vicepresidente que no le permite continuar con esta lucha” y señaló que Lara tiene un pésimo asesoramiento” que le hacen tomar decisiones “al calor del momento”.

Afirmó que influenciado por ese entorno, Lara no analiza ni investiga antes de tomar decisiones y tampoco prioriza continuar por la vía del diálogo.

“Estos errores dan lugar a que yo tenga que dar paso al costado. No comparto esta forma de reaccionar, aunque tampoco comparto ciertas determinaciones del ejecutivo”, señaló.

“Estos errores inducidos, y al no tomar en cuenta el señor Vicepresidente que está siendo inducido al error, antes de acudir al diálogo”, dijo.

El exsecretario general de la Vicepresidencia señaló a dos funcionarios de su entorno (de Lara) de “inducirlo” a cometer errores que afectan a la institución.

“Me refiero a la jefa de gabinete y al director jurídico, que son quienes lo inducen en error constante el señor vicepresidente. (...) Sin temor a equivocarme son quienes le generan el daño al margen del pésimo asesoramiento”, afirmó Vidovic en a Erbol

Apuntó a Susana Rojas, jefa de gabinete, y a Fabián Miranda, asesor jurídico, de inducir al vicepresidente a cometer errores procesales y jurídicos que, según dijo, afectan la credibilidad institucional.

Sostuvo que ambos permanecen “ todo el día” con Lara y que, en lugar de plantear soluciones, “para cada solución tenían cinco problemas”.

Cuestionó además que el vicepresidente haya solicitado este martes, mediante un video en Tiktok, una reunión al ministro José Luis Lupo para gestionar personal y recursos, en lugar de hacerlo por la vía formal establecida.