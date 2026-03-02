Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 02/03/2026 a las 9h13
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.

LUNES 2

El salón de exposiciones Gíldaro Antezana inaugura la Muestra Colectiva de pintura y grabado con el protagonismo de cuatro maestros: Roberto Campos, Gonzalo Mamani, Olga Mireya García, Milton Plaza. 

La muestra se extenderá hasta el domingo 15 de marzo.

MIÉRCOLES 4

La “Expo Mujer” 2026 levanta telón en instalaciones del Megacenter. Mujeres emprendedoras exhibirán accesorios novedosos y detalles especiales, entre otros.

JUEVES 5

Se estrena el filme ¡La novia! en las salas cinematográficas de Cochabamba.

VIERNES 6

La Academia de Danza Bafopaz presenta un festival de danza en el teatro José María Achá a partir de las 19:30. El espectáculo se replicará el sábado 7 y domingo 8 en el mismo lugar y a la misma hora.

La Troje Arte Cultura acoge la tradicional Q’oa en cada primer viernes de mes. La actividad arranca a las 19:00 con el concurso de varias agrupaciones musicales.

SÁBADO 7

El Estudio de Danza y Arte Boliviano, de Edson Ontiveros, lleva adelante el homenaje a la mujer boliviana en el teatro Adela Zamudio desde las 19:30. 

El evento se reprisa el domingo en el mismo horario y escenario.

