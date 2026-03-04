Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba

Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su madre. La Policía sospecha que fue la progenitora fue quien tomó la decisión de quitar la vida a sus hijos.

Una hipótesis preliminar de la Policía es que la madre hizo ingerir de alguna manera órganos fosforados (algún tipo de veneno) a sus hijos y los acomodó en sus camas donde perdieron la vida.

Posteriormente, la mujer presuntamente consumió el mismo químico y terminó falleciendo.

La Policía llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cadáveres. También se pudo observar la presencia de funcionarios de la Fiscalía para realizar las investigaciones.



