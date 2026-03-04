Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento

Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que la mujer de 31 años murió por asfixia mecánica, por ahorcamiento.

Asimismo, Ramírez precisó que la muerte de los cinco niños de tres meses, dos, cinco, siete y nueve años, respectivamente, fue por intoxicación aguda por la ingesta de una sustancia desconocida.

Como una hipótesis preliminar, la Policía cree que la madre habría dado la sustancia tóxica a sus hijos y luego ella se habría quitado la vida. Sin embargo, continúa con las investigaciones para conocer lo que realmente ocurrió.

"Se están realizando esas investigaciones tomándole las declaraciones respectivamente al entorno familiar, al padre, al entorno laboral del esposo", explicó el comandante regional de Sacaba, Gary Gonzales, en contacto con Bolivia TV.

El jefe policial indicó que fue el padre quien alertó e informó a la Policía de lo ocurrido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Sacaba entrevistará al entorno familiar del padre, la madre y los vecinos del lugar para cruzar datos hasta conocer la verdad de este hecho que generó profunda conmoción entre vecinos y autoridades.