Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento

Seguridad
ABI
Publicado el 04/03/2026 a las 11h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que la mujer de 31 años murió por asfixia mecánica, por ahorcamiento.

Asimismo, Ramírez precisó que la muerte de los cinco niños de tres meses, dos, cinco, siete y nueve años, respectivamente, fue por intoxicación aguda por la ingesta de una sustancia desconocida.

Como una hipótesis preliminar, la Policía cree que la madre habría dado la sustancia tóxica a sus hijos y luego ella se habría quitado la vida. Sin embargo, continúa con las investigaciones para conocer lo que realmente ocurrió.

"Se están realizando esas investigaciones tomándole las declaraciones respectivamente al entorno familiar, al padre, al entorno laboral del esposo", explicó el comandante regional de Sacaba, Gary Gonzales, en contacto con Bolivia TV.

El jefe policial indicó que fue el padre quien alertó e informó a la Policía de lo ocurrido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Sacaba entrevistará al entorno familiar del padre, la madre y los vecinos del lugar para cruzar datos hasta conocer la verdad de este hecho que generó profunda conmoción entre vecinos y autoridades.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
3
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552
4
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
5
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Seguridad

04/03/2026
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
Ver más
03/03/2026
El Hércules transportaba una carga con límite máximo
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material...
Ver más
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes relacionados con el accidente aéreo de El Alto, 26 recibieron detención preventiva y...
Ver más
03/03/2026
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en Bolivia  (Potosí, Oruro y La Paz) elevando...
Ver más
03/03/2026
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz informó este lunes que 49 personas fueron aprehendidas tras el accidente del avión Hércules ocurrido el viernes 27 de febrero en la...
Ver más
02/03/2026
Tras accidente aéreo, 49 aprehendidos por robo agravado, lesiones y daños a bienes del Estado
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea Legislativa.
Ver más
02/03/2026
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
En Portada
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las...
vista
Actualidad
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda...
Ver más
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario...
Ver más
04/03/2026 País
A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional...
Ver más
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026 Economía
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
Deportes
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos