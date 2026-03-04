Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 04/03/2026 a las 8h43
ESCUCHA LA NOTICIA

Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100 becarios en total, esperan que este proyecto de apoyo económico finalice como se había programado hasta el año pasado, pues consideran que cumplieron su parte, además esperan ser convocados por el Viceministerio de Deportes, para que les “aclaren” sus dudas. 

En las pasadas horas, a través de sus cuentas personales en redes sociales, varios medallistas nacionales reclamaron que no recibieron los tres pagos pendientes (octubre, noviembre y diciembre) del programa, además hicieron conocer que les informaron que los ingresos de los 100 atletas serán sometidos a auditorías, lo que causó incertidumbre entre ellos y se sienten perjudicados.

Mostraron un video en el que los deportistas destacan sus logros con la suma de medallas en el exterior. El programa de Incentivo al alto rendimiento “Sueño bicentenario” se inició en noviembre de 2024 y debió durar hasta 2025. Autoridades del Ministerio anunciaron que el beneficio alcanza a 100 atletas.

El grupo de beneficiarios fueron distribuidos en tres categorías: Alto rendimiento, Alto nivel competitivo y Talento deportivo, la nominación o elección estuvo a cargo de técnicos del Ministerio, con el apoyo de delegados de las federaciones deportivas. 

“Nos preocupa que no se concluya con este programa de apoyo, los deportistas firmamos un contrato y la mayoría cumplió todo lo que nos exigieron, todos enviamos nuestros informes o descargos con el mismo formato, porque es eso lo que nos pedían. Nos encontramos preocupados y alarmados, porque no queremos que se anule este programa por todo lo que implica”, dijo una de las atletas afectadas, quien solicitó no ser identificada. 

Otra de las afectadas agregó que “los que presentamos toda la documentación para conseguir las becas y cumplimos los requisitos que nos exigían, nosotros no sabíamos quienes hicieron la revisión, es verdad muchos deportistas quedaron fuera del programa porque no presentaron lo que nos pidieron. Como atletas estamos de acuerdo que se realice la auditoría, pero eso debe ser después de que se finalice el programa, muchos de mis compañeros ya dispusieron el dinero para competir”. 

Viceministerio

En respuesta, el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, confirmó la realización de la auditoría al programa Sueño Bicentenario. Además, mencionó que ya recibió un primer informe en el que hay observaciones que no “pudieron ser subsanadas por el personal que llevó adelante el programa”, por lo que espera recibir otros informes. 

“Veremos si el programa se cumplió y se ejecutó como estaba diseñado, además si está respaldado por el informe de los deportistas como se estableció. Si los deportistas cumplieron el convenio, veremos la forma de cumplir como Estado, pero aclaro que en este momento estamos en el proceso de auditoría y todos tienen observaciones”, dijo Bustamante.  Agregó que cuando tenga la documentación requerida, el Viceministerio de Deportes presentará en detalle “a la población boliviana”. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
3
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552
4
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
5
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Multideportivo

01/03/2026
Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”
Autoridades del Viceministerio de Deportes esperan que, hasta fines de este año, ya se cuente en una nueva Ley del Deporte, cuyo documento antes de ser...
Ver más
25/02/2026
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que beneficiará a los deportistas, clubes...
Ver más
En Portada
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las...
vista
Actualidad
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda...
Ver más
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario...
Ver más
04/03/2026 País
A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional...
Ver más
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026 Economía
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
Deportes
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos