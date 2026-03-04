Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades

Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100 becarios en total, esperan que este proyecto de apoyo económico finalice como se había programado hasta el año pasado, pues consideran que cumplieron su parte, además esperan ser convocados por el Viceministerio de Deportes, para que les “aclaren” sus dudas.

En las pasadas horas, a través de sus cuentas personales en redes sociales, varios medallistas nacionales reclamaron que no recibieron los tres pagos pendientes (octubre, noviembre y diciembre) del programa, además hicieron conocer que les informaron que los ingresos de los 100 atletas serán sometidos a auditorías, lo que causó incertidumbre entre ellos y se sienten perjudicados.

Mostraron un video en el que los deportistas destacan sus logros con la suma de medallas en el exterior. El programa de Incentivo al alto rendimiento “Sueño bicentenario” se inició en noviembre de 2024 y debió durar hasta 2025. Autoridades del Ministerio anunciaron que el beneficio alcanza a 100 atletas.

El grupo de beneficiarios fueron distribuidos en tres categorías: Alto rendimiento, Alto nivel competitivo y Talento deportivo, la nominación o elección estuvo a cargo de técnicos del Ministerio, con el apoyo de delegados de las federaciones deportivas.

“Nos preocupa que no se concluya con este programa de apoyo, los deportistas firmamos un contrato y la mayoría cumplió todo lo que nos exigieron, todos enviamos nuestros informes o descargos con el mismo formato, porque es eso lo que nos pedían. Nos encontramos preocupados y alarmados, porque no queremos que se anule este programa por todo lo que implica”, dijo una de las atletas afectadas, quien solicitó no ser identificada.

Otra de las afectadas agregó que “los que presentamos toda la documentación para conseguir las becas y cumplimos los requisitos que nos exigían, nosotros no sabíamos quienes hicieron la revisión, es verdad muchos deportistas quedaron fuera del programa porque no presentaron lo que nos pidieron. Como atletas estamos de acuerdo que se realice la auditoría, pero eso debe ser después de que se finalice el programa, muchos de mis compañeros ya dispusieron el dinero para competir”.

Viceministerio

En respuesta, el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, confirmó la realización de la auditoría al programa Sueño Bicentenario. Además, mencionó que ya recibió un primer informe en el que hay observaciones que no “pudieron ser subsanadas por el personal que llevó adelante el programa”, por lo que espera recibir otros informes.

“Veremos si el programa se cumplió y se ejecutó como estaba diseñado, además si está respaldado por el informe de los deportistas como se estableció. Si los deportistas cumplieron el convenio, veremos la forma de cumplir como Estado, pero aclaro que en este momento estamos en el proceso de auditoría y todos tienen observaciones”, dijo Bustamante. Agregó que cuando tenga la documentación requerida, el Viceministerio de Deportes presentará en detalle “a la población boliviana”.