Cochabambino Julián Vargas en el Mundial Indoor en Polonia

Buscará clasificarse a las finales en la prueba de 60 metros libres, quiere romper su marca personal y registrar una nueva dentro del ranking nacional. Son los objetivos que se trazó Julián Sebastián Vargas Salazar, velocista que será el único representante boliviano en el Campeonato Mundial Indoor 2026, que se realizará del 20 al 22 del presente mes en Kujawy Pomerze, Polonia, evento que contará con la participación de más de 200 deportistas de distintas nacionalidades. 

El atleta cochabambino de 25 años competirá en una sola prueba, pues al recibir la carta de invitación de World Athletics, sólo puede intervenir en la especialidad a la que fue inscrito por la Federación Atlética de Bolivia (FAB), por lo que tiene la ruta trazada en esta competencia en la que estarán presentes los mejores deportistas del mundo. 

“Me entrené por muchos años, cada día me superé y cuando recibí la carta en la que se me nomina como representante boliviano, la alegría invadió mi corazón, me siento muy feliz, quiero ir a Polonia a dejar el mejor de mis esfuerzos, será duro, pero quiero pelear por llegar a las finales”, dijo el boliviano. 

Actualmente, el registro del velocista es de 6,81 segundos para la prueba de 60 metros planos, además es múltiple campeón nacional y con registro de récords nacionales y será la primera vez que cruzará el océano para llegar al continente europeo y competirá en una prueba en la que Christian Coleman, mantiene el récord mundial Indoor con 6,34. 

“Me esforcé, en 2025 seguí mi preparación, pese a que mis estudios no me permitían seguir los horarios habituales de entrenamiento, no me rendí. Superé una lesión de tobillo, sé que podré rendir en esta competencia”, continuó el atleta boliviano, quien encontró motivación en los atletas de renombre a los que le tocará enfrentar. 

El competidor se siente agradecido con sus familiares, que le impulsaron a conquistar cada logro “ellos me permitieron seguir mi sueño. En la vida hay que trazarse metas y la mía era llegar a un Mundial, ésa fue otra de mis motivaciones para seguir adelante, pese a todo lo que un atleta pasa, hacemos todo nuestro esfuerzo para salir adelante”, dijo. 

El campeón nacional de 60, 100 y 200 metros, también compitió en eventos Bolivarianos Sudamericanos, Iberoamericanos, Panamericanos, pero confesó que “me faltaba un Mundial, y unos Juegos Olímpicos, creo que llegué a un alto nivel competitivo y quiero mantenerme así”. 

Agregó, que por el momento está concentrado en el Mundial, por lo que aún no decidió si cumplirá el ciclo olímpico para competir en Los Ángeles 2028. “Me gusta ir paso a paso, si logro llegar a Juegos Olímpicos, será bienvenido. Para 2026 tengo objetivos, entre ellos seguir mis entrenamientos, tengo pruebas en las que competiré como un Sudamericano, un Iberoamericano, es un año en el que hay varias carreras”, agregó. 

Vargas reconoció que hay días que “se escapa” para entrenar, pues sus estudios no le permiten seguir una rutina estricta, aunque subrayó que se da modos para “no perder continuidad y concentración”. 

Reveló que antes de competir ya sea en una prueba nacional o internacional, se concentra en las exigencias. “Creo que ahora mismo estoy en mi mejor momento deportivo, siento que estoy más enfocado en lo que necesito”, aseguró optimista. 

Vargas, dijo que en 2023 fue la última vez que recibió apoyo económico para su preparación, desde ese año se mantiene firme para seguir adelante junto a su entrenador Luis Daniel Valenzuela, a quien considera uno de los mejores del país. “Todo el tiempo se actualiza y hace constantes viajes para seguir cursos”, concluyó. 

Sudamericano 

El pasado fin de semana en Cochabamba se desarrolló el Campeonato Sudamericano Indoor en el que la fondista Benita Parra brilló al ganar dos medallas de oro, fue campeona en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros planos. El campeonato internacional fue avalado por World Athletics, por lo que compitieron 150 atletas provenientes de 12 países. 

En esa ocasión, en la clasificación general el dominio fue de los brasileños. Los bolivianos sumaron tres medallas de oro, otras tantas de plata y bronce, que le permitió sumar 96 puntos y ascender al segundo lugar del podio, Brasil sumó 298, en tanto que el tercer puesto fue para Colombia con 75.

