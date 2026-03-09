Los comerciantes copan casi todo el entorno del campus de la Universidad Mayor de San Simón

El campus de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) está cada vez más cercado de comerciantes, incluso, ahora hay espacios que son parte del bloque que da la avenida Oquendo que se han convertido en tiendas. En tanto, que algunos quioscos ocupan gran parte de la acera.

La Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSS informó que aún esperan los resultados del censo que coordinó junto a la Intendencia Municipal sobre el asentamiento de comerciantes en el campus de Las Cuadras.

El primer ejecutivo de la FUL, Luis Vargas, indicó que se presentaron varias irregularidades como casetas con personas diferentes a la que se consigna el permiso.

“El convenio se realizó por octubre del año pasado”, agregó Vargas y señaló que este tema siempre fue un problema por falta de espacio en los pasillos peatonales y aclaró que el control externo le corresponde a la Alcaldía.

El presidente del sindicato de comerciantes San Simón, David Ayala, informó que están establecidos legalmente y que son más de 100 afiliados que tienen los permisos y afirmó que la UMSS no quiere más sitios alrededor.

“Se ha hecho un relevamiento porque han aparecido sitios ilegales sin patentes, por eso hicimos una marcha, incluso un bloqueo”, recordó Ayala y remarcó que priorizan un buen servicio y aseguró que llevan 20 años en el lugar. La presidenta del Sindicato Justo Juez, Rosmery Aguilar, detalló que cuentan con más de 50 afiliados.