Paz sostuvo 7 reuniones bilaterales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se reunió el sábado con el secretario de Estados Unidos, con seis primeros mandatarios en ejercicio y dos electos, en el marco de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, en Miami.

En las reuniones bilaterales, el presidente boliviano abordó temas relacionados a la seguridad, producción, medio ambiente, tecnología, innovación y relaciones comerciales, entre otros.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y Paz sostuvieron una “productiva reunión bilateral” con el objetivo de fortalecer la agenda de seguridad y cooperación regional.

“Coincidimos en que la estabilidad del continente depende de alianzas sólidas y una visión compartida. Seguimos trabajando por una Bolivia con voz fuerte en el mundo”, explicó el mandatario boliviano mediante sus redes sociales.

La reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se desarrolló con el objetivo de reforzar los lazos entre ambos países. Mientras que, en la cita con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, conversó sobre seguridad, tecnología, innovación y nuevas oportunidades para la región.

Asimismo, en la reunión bilateral con su par de Honduras, Nasry Asfura, coincidieron en que la producción une a ambos pueblos, por lo perfilaron abrir nuevas relaciones comerciales.

“Con el Presidente de Honduras Nasry Asfura coincidimos en algo muy simple, pero poderoso: La producción une a nuestros pueblos. El café hondureño y el trabajo productivo de Bolivia pueden abrir nuevas relaciones comerciales que beneficien a miles de familias”, informó el presidente boliviano.

Con su homóloga electa de Costa Rica, Laura Fernández, conversó sobre desarrollo económico y medio ambiente; y con el presidente de Argentina, Javier Milei, acordaron impulsar encuentros empresariales entre sectores productivos de ambos países con el fin de generar una economía de la “nueva integración regional”.

Paz también sostuvo una reunión con el primer mandatario de República Dominicana, Luis Abinader