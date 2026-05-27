Presidente Paz anuncia promulgación de la ley del "perdonazo" tributario

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, indicó este miércoles que promulgó la la ley del "perdonazo tributario", una medida de alivio fiscal dirigida a gremiales, cuentapropistas, transportistas y pequeños contribuyentes con deudas acumuladas ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana.

El mandatario explicó que la norma busca corregir el impacto de la acumulación de deudas que, con el paso del tiempo, se incrementaron por multas, intereses y recargos, llevando a muchos contribuyentes a la informalidad.

"Ayer acabo de promulgar la ley del perdonazo tributario para gremiales, cuentapropistas y transportistas. De una deuda de 10 mil bolivianos has pasado a tener 130, 150, 200 mil bolivianos, y claro, ya no eres formal, pasas a la informalidad", señaló el jefe de Estado.

La medida forma parte de un paquete económico anunciado en el marco del Consejo Económico y Social de la Patria, instancia recientemente instalada por el Gobierno para promover el diálogo con organizaciones sociales y sectores productivos.

Alivio fiscal para reintegrar a la formalidadPaz sostuvo que la acumulación de deudas ha generado barreras para el acceso a trámites y servicios, afectando la actividad económica de pequeños sectores.

"Cada vez que pides a una institución te dicen: 'ah, pero tienes deuda'", afirmó. En ese marco, el Gobierno plantea que el objetivo central del perdonazo es facilitar la reintegración al sistema formal y permitir la recuperación de actividades económicas.

Alcance de la medidaEl presidente precisó que la ley establece tratamientos diferenciados según el periodo de la deuda: "Desde las fechas hasta el 2017 se tendrá un trato y desde el 2017 hasta el 2025 se van a dar unos alivios específicos".

Entre los principales beneficios del denominado perdonazo tributario se incluyen:

El mandatario enfatizó que la finalidad de la medida es promover la reinversión de recursos en la economía real.

"Para que el gremial, cuentapropista, transportista, cooperativista reinvierta su plata. Reinvierta, no le dé al gobierno, no le dé al Estado, reinvierta. Eso significa capitalismo para todos", acotó.

Según el Ejecutivo, la norma busca reducir la presión financiera sobre pequeños sectores productivos y facilitar su retorno a la formalidad, en el marco de un paquete de medidas económicas impulsadas por el Gobierno.