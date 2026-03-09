El precio internacional del petróleo sube por encima de los $us 100, el más alto de 2022

El precio del petróleo en los mercados internacionales se disparó por encima de US$ 100 por barril ayer domingo, la primera vez que cruza ese umbral desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, y los inversionistas temen que la guerra en Irán signifique restricciones prolongadas en los flujos de petróleo de Medio Oriente, según un reporte de Urgentebo.

El presidente Donald Trump, en una publicación en redes sociales, calificó el aumento de los precios del petróleo como un “precio muy bajo a pagar”.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!”, publicó Trump el domingo en Truth Social.

Los futuros del petróleo estadounidense subieron un 18 %, hasta situarse en torno a los US$ 108 por barril, su nivel más alto desde el 19 de julio de 2022. El crudo estadounidense alcanzó brevemente los US$ 110 por barril el domingo por la noche.

Los futuros del Brent, la referencia mundial, subieron un 16 %, cerca de los US$ 108 por barril.

El petróleo podría subir a US$ 150 por barril a finales de marzo si no se reanuda el tráfico a través del estrecho, afirmó Homayoun Falakshahi, analista principal de investigación de crudo de Kpler.

El alza de los precios del petróleo ha afectado considerablemente a las acciones en los últimos días, ya que los operadores temen que un aumento prolongado de los precios del combustible pueda provocar un nuevo repunte de la inflación y perjudicar la economía. Los futuros del Dow Jones cayeron más de 800 puntos, un 1,7 %. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron un 1,6 %.

Tras el impacto de los primeros ataques del 28 de febrero en Irán, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los US$ 3,45 por galón el domingo, un 16 % más que la semana anterior, según la AAA.

Un aumento prolongado en los precios del petróleo y el gas podría agravar los problemas de asequibilidad en Estados Unidos, poniendo a Trump y a los republicanos en una posición política precaria de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.

Intentos de mantener los precios bajo control

El Gobierno del presidente Trump trató el domingo de calmar los temores de que la campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán tuviera efectos a largo plazo en el precio de la gasolina.

El Gobierno anunció un plan para suministrar seguros a los petroleros que pasan por el estrecho, después de que las aseguradoras marítimas dijeran que no cubrirían los barcos en la región si eran atacados. La Casa Blanca también dijo que trabajaría para asegurar escoltas navales para los barcos, pero aún no ha surgido un plan, y las compañías navieras han dicho que dudan en atravesar la región mientras continúe el conflicto.

Un alto funcionario iraní advirtió este domingo que el conflicto ha entrado en una “nueva fase” tras los ataques de Israel contra sitios de almacenamiento de petróleo iraní. El funcionario indicó que Irán podría tomar represalias contra la infraestructura energética de la región en los próximos días.

“Irán no cederá el control del estrecho de Ormuz hasta que logre los resultados deseados”, dijo el funcionario.

Esto ha dejado a los productores de petróleo sin más espacio para almacenar el petróleo que están extrayendo. Eso significa que muchos productores de petróleo están reduciendo su producción.

Durante el programa “State of the Union” de CNN, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que Estados Unidos no planea atacar la industria petrolera de Irán ni otros sitios de infraestructura energética. Pero el petróleo iraní está fuertemente sancionado, y China es su único comprador importante.