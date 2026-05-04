Reanudarán devolución de depósitos en dólares

Economía
ABI
Publicado el 04/05/2026 a las 21h33
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El Gobierno ejecutará dos medidas dos medidas orientadas a normalizar el flujo de divisas en el país. Primero, la devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero y, segundo, la normalización del envío y recepción de remesas internacionales, anunciaron este lunes las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Ambas medidas, de acuerdo con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, buscan fortalecer la confianza en el sistema financiero, facilitar las operaciones internacionales de la población y consolidar varias fuentes de ingresos de divisas para el país.

 

Devolución de depósitos

El presidente del BCB, David Iván Espinoza, informó que se ejecutará un programa para la devolución total de depósitos en dólares retenidos, alcanzando aproximadamente 933 millones de dólares correspondientes a personas naturales.

El ministro de Economía detalló que esa devolución se iniciará el 15 de julio y se realizará de manera escalonada, permitiendo a los ahorristas retirar sus recursos en las mismas condiciones en las que fueron depositados.

Esta medida forma parte de un plan más amplio que contempla la movilización de recursos por más de 2.000 millones de dólares.

“Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año”, informó el ministro de Economía.

 

Normalización de remesas

Por su parte, el director de la ASFI, Mario Walter Requena, anunció la normalización del envío y recepción de remesas a través del sistema financiero, utilizando el tipo de cambio referencial de compra. Esta medida busca normalizar las operaciones que fueron afectadas como producto de la crisis de divisa que afectó al país desde fines de 2022.

Con esta medida la población podrá recibir dinero del exterior directamente en el sistema bancario sin restricciones. Se podrán enviar remesas al extranjero de manera normal, segura y transparente y se eliminan los canales informales que provocaban costos adicionales y riesgos.

Las autoridades señalaron que Bolivia llegó a recibir cerca de 1.000 millones de dólares anuales en remesas, flujo que se vio afectado en los últimos años.

El ministro de Economía agregó que ambas decisiones forman parte de un plan integral de estabilización económica, orientado a normalizar las operaciones financieras, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad y brindar mayor seguridad a la población.

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