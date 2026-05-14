Senado sanciona ley que condona deudas tributarias

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de ley de alivio tributario, tras cumplir con sus dos estaciones reglamentarias. La norma fue sancionada y ahora será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.

La disposición establece la condonación de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, sin importar si los montos son menores o superiores a los 10 millones de bolivianos. Asimismo, se incorporó una ampliación excepcional para la gestión 2020, considerando los efectos económicos provocados por la pandemia de Covid-19.

La sancionada la tarde de este jueves establece que el alivio “también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes”.

Asimismo, la normativa contempla la condonación de obligaciones derivadas de delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, “independientemente del monto del tributo omitido”.

Con esta iniciativa, se busca otorgar un respiro fiscal a contribuyentes afectados por cargas impositivas acumuladas y por la coyuntura económica de los últimos años.