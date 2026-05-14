Bloqueos impactan a exportadores, turismo, comercio y sector avícola

Economía
Redacción Central
Publicado el 14/05/2026 a las 9h10
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Los bloqueos que se registran en el país y se concentran en La Paz han provocado que sectores es como los exportadores  tengan pérdidas.

Sector avícola

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Bolivia (ANA), Omar Castro, denunció que la situación es crítica.  “Hemos hecho evaluación con Cochabamba, hemos hablado con Chuquisaca, con Tarija, y ya, entre lo que es producción de pollito bebé, producción de pollo, la producción de huevo, estamos perdiendo más de Bs 35 millones”, alertó en Unitel.

“Inicialmente, eran Bs 5 millones diarios, en estos últimos días están alcanzando cerca de 15 millones, porque los precios también en los lugares donde se produce están cayendo”, remarcó.

Explicó que “en Santa Cruz se está perdiendo más de Bs 8 por pollo producido”.

Mientras que en Cochabamba la pérdida “es de cerca de Bs 4 bolivianos”.

Los bloqueos de caminos perjudican la distribución por semana de alrededor de 1,7 millones de pollos en el mercado paceño, denunció el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, Iván Carrión.

Explicó que por semana La Paz consume 1,7 millones de pollos, de esta cantidad el 55% es suministrado por Cochabamba, el 41% por Santa Cruz y el 4% por los Yungas.

Turismo

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, alertó que los bloqueos de carreteras provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al sector turístico, con efectos directos sobre el empleo, las reservas y la imagen de Bolivia.

“Es realmente una afectación terrible al turismo. El sector hotelero, los transportistas, los gastrónomos están perdiendo una cantidad de recursos. Nuestro cálculo es entre Bs 20 millones y 25 millones”, afirmó.

Exportadores

El gerente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de La Paz, Mario Rojas, informó que los bloqueos de carreteras dejan al sector casi $us 50 millones de pérdidas por día, lo que representa un daño “irreparable”.

“Estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando en este momento con los bloqueos que se vienen registrando en todo el país; es un perjuicio ya irreparable”, aseveró en contacto con Bolivia Tv.

Rojas explicó que en días normales son 600 camiones que circulan en todo el país con carga de exportación de hasta 20.000 toneladas, de un valor entre $us 10.000 a $us 15.000 millones,  en productos no tradicionales.

Importaciones

El presidente de los Importadores de Oruro, Juan García, cuestionó los bloqueos de caminos impulsados por algunos sectores y denunció que esas movilizaciones generan pérdidas diarias superiores a los  $us 6 millones para el sector.

“Hemos hecho la cuantificación a nivel nacional y por día se están perdiendo  $us 6 millones. Esto porque las importaciones son masivas hacia el país; somos potencialmente consumidores y todo entra del extranjero, y por esa misma razón se pierde mucho”, indicó a  Fides.

 

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