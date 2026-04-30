Sergio Asbun Saba es reconocido como el CEO número uno de Bolivia en el ranking 40 Best CEOs 2026

Economía
Redacción Central
Publicado el 30/04/2026 a las 17h42
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El Gerente General del Banco Económico, Sergio Mauricio Asbun Saba, es reconocido como el CEO número uno de Bolivia en el ranking 40 Best CEOs 2026, según un reporte de la entidad financiera.

En una ceremonia que reunió a los principales referentes del sector empresarial, la revista Bolivian Business presentó los resultados del ranking 40 Best CEOs 2026. El Gerente General del Banco Económico, Sergio Asbun, obtuvo la distinción máxima al ocupar el primer lugar en esta prestigiosa lista.

La elección fue el resultado de una evaluación realizada por 286 miembros de la comunidad "Who is Who", integrada por líderes empresariales que valoraron aspectos clave como la trayectoria, el éxito en la gestión y la marca personal de los ejecutivos más influyentes del país.

Este reconocimiento al liderazgo de Asbun coincide con la consolidación de la entidad como el Mejor Banco para Trabajar (GPTW), ratificando una gestión que equilibra la excelencia en los resultados de negocio con una cultura organizacional de clase mundial. Con este hito, se reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo del sistema financiero boliviano bajo una visión estratégica y humana

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