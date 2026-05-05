Gobierno convoca a transportistas a dialogar este martes

Tras una jornada de paros y bloqueos a nivel nacional, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó a los transportistas a dialogar este martes en la Casa Grande del Pueblo.

Este martes, los transportistas de diferentes sectores pararon sus servicios y bloquearon calles en distintas ciudades, en demanda del resarcimiento económico y una solución inmediata a la mala calidad del combustible. Aseguran que pocos han sido beneficiados con esta medida, pese a los daños en sus vehículos.

Ante esta situación, Zamora convocó al sector a un diálogo a las 13:00 en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, hasta el momento, los transportistas no confirmaron su asistencia ni dieron declaraciones al respecto.



