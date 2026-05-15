Gobierno advierte que quienes busquen "romper el orden democrático" enfrentarán la ley

El Gobierno afirmó este viernes que existe un proceso de investigación "pormenorizado" de quienes están financiando "actos subversivos" dentro de las movilizaciones que persisten en el país. Asimismo, mencionó que estos enfrentarán la ley.

"Hay un proceso de investigación pormenorizado que va a poder ser conocido por la población respecto a quienes están financiando los actos subversivos, de dónde, cómo, pero no quiero interferir en esas investigaciones", dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Este jueves, Gálvez denunció que existe un presunto intento de desestabilización promovido por sectores vinculados al narcotráfico y aseguró que los bloqueos y movilizaciones registrados en distintos puntos del país responden a intereses políticos que buscan "romper la democracia" y forzar la caída del presidente Rodrigo Paz.

"Lo que podemos afirmar es que todo aquel que quiera romper el orden democrático se va a encontrar con la ley", resaltó Gálvez.

El vocero presidencial lamentó que se registren hechos de violencia durante las manifestaciones que se desarrollan, sobre todo, en el departamento de La Paz. Gálvez hizo referencia a la tercera persona que falleció producto de la falta de atención médica debido a los bloqueos que se registran en carreteras.

"La violencia lamentablemente se manifestó con muertos, ya tenemos una tercera víctima y lamentamos el tener que pagar con la vida las intransigencias de los bloqueos y la imposibilidad de que las ambulancias lleven a los enfermos a los hospitales es un acto criminal y no debemos los bolivianos soportar y dar por normal ese tipo de comportamientos. Ayer (este jueves) falleció una vida joven de 20 años, no nos demos ese permiso los bolivianos de ser tolerantes con esos comportamientos, condenémoslos y no podemos normalizar eso", puntualizó.

Las manifestaciones son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los 'Ponchos Rojos', quienes realizan protestas en puntos estratégicos exigiendo la renuncia de Paz. Asimismo, una marcha evista avanza hacia la sede de Gobierno también con esa exigencia.