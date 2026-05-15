Lupo estima en 30.000 la totalidad de movilizados

País
ERBOL
Publicado el 15/05/2026 a las 19h33
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, relativizó este viernes el alcance de las movilizaciones y bloqueos que afectan principalmente a La Paz y aseguró que los sectores movilizados no llegan ni a 30.000 personas.

“Los grupos activos ahorita no llegan ni a 30.000 personas, eso es el 0,25% de la población boliviana”, sostuvo Lupo en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol. Añadió que el costo de las medidas de presión recae sobre millones de ciudadanos que no pueden circular, trabajar ni abastecerse con normalidad.

El ministro acusó a grupos “antidemocráticos” y “desestabilizadores” de aprovechar los conflictos para impulsar demandas que, según dijo, están “reñidas con la institucionalidad democrática”. Además, afirmó que “el pueblo votó por Rodrigo Paz para que sea presidente, para que solucione la crisis”.

Las movilizaciones vigentes son las protestas de maestros rurales y mineros asalariados, además de la marcha evista que se aproxima a la sede de Gobierno.

Reiteró que el Gobierno mantiene abierto el diálogo con sectores que tengan demandas “legítimas”, aunque rechazó los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz y calificó esas posturas como “sediciosas” e “ilegales”. Además, señaló que aún no evaluaron un estado de excepción.

La autoridad también defendió la política salarial del Ejecutivo y calificó de “absurdo” el pedido de incremento del 30% planteado por el magisterio. Asimismo, pidió paciencia y serenidad a la población y aseguró que el Gobierno no caerá en “provocaciones” que busquen generar más violencia.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos
2
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
3
La relaciones entre Estados Unidos y China dependen de Taiwán
4
La liberal Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a la segunda vueta en el Perú
5
Transporte pesado, turismo y aviación con pérdidas por bloqueos

Más en País

15/05/2026
Sala Constitucional ordena a cese de bloqueos violentos o indefinidos
También establece que las protestas conservarán protección constitucional cuando sean pacíficas, proporcionales y respeten corredores humanitarios, rutas...
Ver más
15/05/2026
Bloqueadores prenden fogatas cerca de la Planta Senkata
“Están jugando con fuego, literalmente, al lado de una planta de hidrocarburos. Esto no solo pone en riesgo a la población alteña, sino también a los propios...
Ver más
Los cooperativistas mineros paceños esperan iniciar un diálogo “sincero” sobre sus demandas departamentales. “En caso de que (…) no sean atendidas, en la brevedad posible vamos a constituirnos a las...
Ver más
15/05/2026
Fedecomin-La Paz da un ultimátum al Gobierno
Tiene 68 años y "ha sido agredido brutalmente por un grupo de marchistas", declaró una de sus colegas.
Ver más
15/05/2026
Denuncian que un diputado cruceño fue agredido en El Alto
En medio del bloqueo indefinido de carreteras por parte de sectores que piden su renuncia, el presidente Rodrigo Paz aseguró este viernes que serán encarcelados los que buscan destruir la democracia.
Ver más
15/05/2026
Paz advierte: “Esos del pasado que intentan destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno nacional presentaron este viernes el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, un documento que alerta sobre las nuevas...
Ver más
15/05/2026
PNUD y Gobierno presentan informe sobre el estado de la democracia en la región
En Portada
15/05/2026 País
Paz advierte: “Esos del pasado que intentan destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”
En medio del bloqueo indefinido de carreteras por parte de sectores que piden su renuncia, el presidente Rodrigo Paz aseguró este viernes que serán...
vista
15/05/2026 País
Gobierno advierte que quienes busquen "romper el orden democrático" enfrentarán la ley
El Gobierno afirmó este viernes que existe un proceso de investigación "pormenorizado" de quienes están financiando "actos subversivos" dentro de las...
vista
15/05/2026 País
Bloqueadores prenden fogatas cerca de la Planta Senkata
“Están jugando con fuego, literalmente, al lado de una planta de hidrocarburos. Esto no solo pone en riesgo a la población alteña, sino también a los propios...
vista
15/05/2026 País
Sala Constitucional ordena a cese de bloqueos violentos o indefinidos
También establece que las protestas conservarán protección constitucional cuando sean pacíficas, proporcionales y respeten corredores humanitarios, rutas...
vista
15/05/2026 País
Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos
El Gobierno y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) concluyeron cerca de las 03:00 de la madrugada una extensa reunión de diálogo en...
vista
15/05/2026 Seguridad
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
De manera sorpresiva, la noche de este jueves el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desarrolló un operativo en Warnes por el asesinato del...
vista
Actualidad
También establece que las protestas conservarán protección constitucional cuando sean pacíficas, proporcionales y...
Ver más
15/05/2026 País
Sala Constitucional ordena a cese de bloqueos violentos o indefinidos
“Están jugando con fuego, literalmente, al lado de una planta de hidrocarburos. Esto no solo pone en riesgo a la...
Ver más
15/05/2026 País
Bloqueadores prenden fogatas cerca de la Planta Senkata
Los cooperativistas mineros paceños esperan iniciar un diálogo “sincero” sobre sus demandas departamentales. “En caso...
Ver más
15/05/2026 País
Fedecomin-La Paz da un ultimátum al Gobierno
Tiene 68 años y "ha sido agredido brutalmente por un grupo de marchistas", declaró una de sus colegas.
Ver más
15/05/2026 País
Denuncian que un diputado cruceño fue agredido en El Alto
Deportes
Erwin Sánchez fue presentado este viernes como nuevo director técnico de Blooming, en una conferencia de prensa donde...
Ver más
15/05/2026 Fútbol
Blooming inicia una nueva era bajo el mando de Platiní
“Todo el trabajo que realizamos no tiene valor, es muy complicado. Los atletas logramos que se escuche el Himno...
Ver más
15/05/2026 Multideportivo
Benita Parra, fondista cochabambina mira de reojo a Brasil tras recibir ofertas
Con un juego sólido, The Strongest ganó a Always Ready por 1-0 ayer en El Alto y pasó a ser líder solitario del...
Ver más
15/05/2026 Fútbol
Always Ready cayó en su casa contra The Strongest, el nuevo líder del torneo profesional
El ganador se clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año, además recibirá un incentivo económico que...
Ver más
14/05/2026 Fútbol
La Liga Nacional Sub-19 de fútbol está en marcha y el ganador irá a la Libertadores
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Clase de Piano de Emilio Aliss presenta hoy (19:30) el Concierto de Otoño 2026 en el auditorio del Centro Boliviano...
Ver más
15/05/2026 Cultura
Concierto de otoño: la Clase de Piano de Aliss vuelve al ruedo con fuerza
Del 28 al 31 de mayo, se desarrollará el Salar Internacional de Cine (SalarFF), una iniciativa que pretende posicionar...
Ver más
14/05/2026 Cultura
El Salar de Uyuni se transforma en el espejo del cine mundial
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson