Lupo estima en 30.000 la totalidad de movilizados

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, relativizó este viernes el alcance de las movilizaciones y bloqueos que afectan principalmente a La Paz y aseguró que los sectores movilizados no llegan ni a 30.000 personas.

“Los grupos activos ahorita no llegan ni a 30.000 personas, eso es el 0,25% de la población boliviana”, sostuvo Lupo en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol. Añadió que el costo de las medidas de presión recae sobre millones de ciudadanos que no pueden circular, trabajar ni abastecerse con normalidad.

El ministro acusó a grupos “antidemocráticos” y “desestabilizadores” de aprovechar los conflictos para impulsar demandas que, según dijo, están “reñidas con la institucionalidad democrática”. Además, afirmó que “el pueblo votó por Rodrigo Paz para que sea presidente, para que solucione la crisis”.

Las movilizaciones vigentes son las protestas de maestros rurales y mineros asalariados, además de la marcha evista que se aproxima a la sede de Gobierno.

Reiteró que el Gobierno mantiene abierto el diálogo con sectores que tengan demandas “legítimas”, aunque rechazó los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz y calificó esas posturas como “sediciosas” e “ilegales”. Además, señaló que aún no evaluaron un estado de excepción.

La autoridad también defendió la política salarial del Ejecutivo y calificó de “absurdo” el pedido de incremento del 30% planteado por el magisterio. Asimismo, pidió paciencia y serenidad a la población y aseguró que el Gobierno no caerá en “provocaciones” que busquen generar más violencia.