Estropical: descuentos y paquetes turísticos destacan en feria de viajes en Cochabamba

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 07/03/2026 a las 16h19
ESCUCHA LA NOTICIA

¿Está pensando en sus vacaciones para este 2026? Una nueva oportunidad para planificarlas con descuentos importantes llega a la ciudad.

La empresa estropical.com realiza su tradicional feria de viajes, donde presenta diversas promociones y paquetes turísticos para distintos destinos.

El evento comenzó el 6 de marzo y se extenderá hasta este domingo 8 de marzo en el Gran Hotel Cochabamba. Durante la feria, que abre sus puertas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., los visitantes pueden acceder a ofertas especiales y asesoramiento para planificar sus próximas vacaciones.

Esta actividad corresponde a la décimo quinta edición del “Outlet de Viajes” organizado por la empresa, donde se exhiben promociones como descuentos de hasta el 73% en paquetes turísticos.

Entre las ofertas destacadas se encuentra un paquete para recorrer destinos de Sudamérica por menos de 950 dólares. El plan incluye boleto aéreo, hospedaje, traslados y otros servicios turísticos.

La feria busca incentivar el turismo y facilitar a los viajeros la planificación de sus vacaciones con opciones accesibles y promociones limitadas durante los días del evento.

#Turismo #Bolivia #Tropical #estropical

