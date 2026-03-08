República Dominicana y Bolivia abren agenda en turismo, comercio y manejo de carga

En una reunión bilateral, los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y Bolivia, Rodrigo Paz, acordaron abrir una agenda en temas de turismo, comercio y manejo de carga.

"Con el Presidente de República Dominicana @luisabinader abrimos una agenda importante en turismo, comercio y manejo de carga", informó el mandatario boliviano en su cuenta en X.

Paz resaltó que Bolivia tiene la aspiración de conectarse cada vez más con el mundo. "Y esa conexión también se construye con aliados estratégicos que nos permitan mover producción, generar oportunidades y abrir nuevos mercados para nuestra gente. A la vez un paso importante para abrir conexiones aéreas para el país y continente", indicó.

Junto a mandatarios de 10 países de la región, ambas autoridades participaron el sábado en la cumbre "Escudo de las Américas", convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Miami, espacio que aprovecharon para encontrarse y sostener la reunión.

En el marco de ese evento internacional, el mandatario boliviano también se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con unos seis presidentes y autoridades electas: José Antonio Kast, presidente electo de Chile; Nayib Bukele, mandatario de El Salvador; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica; y con el presidente de Argentina, Javier Milei.