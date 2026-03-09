Bolivia y Chile activan exención de visas para sus diplomáticos

La Cancillería informó que Bolivia y la República de Chile pusieron en vigencia el Acuerdo sobre Exención Mutua de Visas y del Permiso de Residencia Oficial para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, luego de que ambos países cumplieran los procedimientos internos necesarios para su aplicación.

De acuerdo con este instrumento bilateral, las autoridades y servidores públicos que porten pasaportes diplomáticos u oficiales y deban realizar viajes de carácter oficial al territorio del otro país estarán exentos del trámite de visa y del permiso de residencia oficial correspondiente.

Según la Cancillería, la aplicación del acuerdo permitirá facilitar los desplazamientos institucionales entre ambas naciones, fortalecer el contacto directo entre autoridades y promover un intercambio más fluido entre las instituciones estatales.

Asimismo, el Gobierno boliviano considera que este paso contribuirá a dinamizar el diálogo político y la cooperación bilateral en áreas de interés común, además de consolidar una comunicación más ágil y una coordinación institucional más efectiva entre Bolivia y Chile.