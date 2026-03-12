Fiscalía imputa por narcotráfico a uruguayo del “caso maletas”

La Fiscalía de Sustancias Controladas presentó imputación de manera formal por delito de narcotráfico contra el ciudadano de nacionalidad uruguaya Gabriel Guliano Leoni, que viajó desde Estados Unidos transportando 32 maletas con divisas hasta Santa Cruz y de forma misteriosa desapareció, según reporte de El Deber.

El fiscal Julio César Porras pidió a la justicia que determine hora y fecha para la audiencia y solicitó se dicte la detención preventiva por 180 días del extranjero, pese a que se desconoce su paradero.

La Fiscalía considera que la audiencia es de significativa importancia, porque si el hombre no está presente entonces la justicia tendrá que declararlo rebelde a la ley y de esa forma se activará el sello rojo y su búsqueda en 180 países, a través de la Interpol.

La imputación radicó en el juzgado anticorrupción y violencia de la jueza Vivian Balcázar, que fijó audiencia para el 18 de este mes.

Las diligencias sustentadas en investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía señalan que el caso de las 32 maletas comenzó a ser investigado luego de una alerta internacional emitida por EEUU.

La alerta reveló que un avión privado fue contratado en Estados Unidos por la exparlamentaria Laura Rojas que luego se trasladó hasta Santa Cruz, junto a dos de sus familiares y el ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni, transportando 32 maletas con divisas.

El 29 de diciembre se registró el arribo al aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz del avión y en imágenes de cámaras de seguridad se observa que descienden el extranjero Gabriel Giuliano, la Laura Rojas, además de otros dos integrantes de la familia de la exdiputada.