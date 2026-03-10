Planta de urea reanuda operaciones tras mantenimiento y prevé alcanzar el 90 % de su capacidad

10/03/2026
Después de 28 días de someterse a labores de mantenimiento, la Planta de Amoniaco Urea (PAU) de Bulo Bulo, en Cochabamba, reinició sus operaciones el domingo y este martes proyecta alcanzar el 90% de su capacidad.

La información fue confirmada por el director de Operación y Mantenimiento de la PAU, Luis Antonio Sempertegui, de acuerdo con un reporte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Sempertegui aclaró que la planta paró para realizar el restablecimiento operativo de la caldera de recuperación de calor del reformador secundario (101-C), actividad que fue concluida con éxito.

La producción de la PAU está destinada a cubrir los requerimientos del mercado nacional y de exportación.

