Zamora pide disculpas al embajador de Francia por las falencias en su vuelo de BoA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió disculpas al embajador de Francia, Oliver Fontan, y a todos los afectados por las falencias en el servicio de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

"El embajador es una de las personas que ha tenido problema con su maleta y quiero pedirle disculpas no solo a él sino a todos los bolivianos", dijo Zamora.

En ese sentido, la autoridad explicó que no solo el embajador tuvo problemas con el vuelo demorado y el retraso con su maleta; sino también otros pasajeros. "Lo que estamos haciendo en esta nueva administración es que no pase de nuevo, pero hay efectos que uno no puede controlar como ser el tema climatológico", indicó.

Por su parte, Fontan expresó su molestia en contra de BoA, mediante las redes sociales, por el retraso en su vuelo y la pérdida de su equipaje por más de 24 horas.



