Fijan interpelaciones de Zamora y Medinaceli a fin de mes; reprogramarán a Espinoza y solicitan convocar a Oviedo

Tras una reunión de jefes de bancada, autoridades del Senado y Diputados con el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, se definió la agenda de interpelaciones a los ministros de Obras Públicas e Hidrocarburos y se informó la llegada de una solicitud para el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien pidió ser interpelado.

"Hemos agendado el tema de las interpelaciones que están en curso para definir cuándo deberían darse y poder armonizar también el trabajo tanto del Senado como de Diputados", informó el presidente del Senado, Diego Ávila.

Según lo acordado, la interpelación por el avión siniestrado en El Alto al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, está prevista para el 29 de abril, mientras que la de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se realizará el 30, vinculada a la calidad de los combustibles.

Ambas ya estaban planteadas y ahora cuentan con fecha dentro de la coordinación legislativa.

En el caso del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la interpelación será reprogramada debido a que justificó su ausencia por viaje y, principalmente, por falta de quórum en la Asamblea en días previos.

Respecto al ministro de Gobierno, Ávila confirmó que ya existe una solicitud de interpelación vinculada al caso de las "maletas", por lo que se prevé fijar fecha en los próximos días.

Por su parte, el jefe de bancada de APB-Súmate, Andrés Brañez, sostuvo que las interpelaciones deben centrarse en temas que afectan al país y señaló que actualmente la prioridad es tanto el caso de las "maletas" como el caso Marset, en el que -dijo- surgieron nuevos elementos como la aparición de una tercera caja fuerte.

En ese marco, indicó que enviarán las solicitudes para convocar al ministro de Gobierno y exigir respuestas.

"Como ha tenido la holgura de decir que quiere ser interpelado, ojalá tenga esa predisposición para responder, no solamente ante la Asamblea Legislativa, sino también ante las instancias correspondientes, como es el caso de la justicia", concluyó al salir de la reunión.