"Se cumplió la promesa": Paz recibe el crucifijo que su padre entregó a George Busch en 1990

Durante su visita a Estados Unidos, el Gobierno de este país devolvió a Rodrigo Paz un crucifijo de oro que es una reliquia familiar que entregó el expresidente boliviano, Jaime Paz Zamora, al entonces gobernante estadounidense, George Busch, en 1990.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue quien realizó la devolución de esta reliquia, durante su encuentro el sábado con Paz en Miami, en el marco de la Cumbre "Escudo de las Américas", convocada por el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

"La biblioteca del presidente Bush me mandó una nota de todo lo que había ocurrido y me dijo que se lo entregara, así que ahí lo tiene", indicó Rubio.

Por su parte, Rodrigo Paz, indicó que "yo estuve ahí con mi hermano Jaime, tuve la suerte de conocer a tres presidentes republicanos, uno que era, uno que iba a ser y el actual".

"Se cumplió la promesa", destacó el secretario de Estado.

La historia detrás del crucifijo de oro

En 1990, el entonces mandatario boliviano Jaime Paz Zamora entregó al presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, un crucifijo de oro que había pertenecido a su familia por generaciones.

Bush aceptó el obsequio, pero impuso una condición tan insólita como simbólica: la cruz debía regresar a Bolivia el día en que uno de los hijos de Paz asumiera la presidencia.

El gesto, que parecía una simple cortesía diplomática, se transformó con el paso del tiempo en un acto premonitorio.

El crucifijo, según recuerdan quienes lo vieron, no era una joya ostentosa, sino un objeto íntimo: una cruz de filigrana fina, con la pátina del tiempo y la devoción de familia.

Paz Zamora insistió en que lo aceptara, no como un regalo material, sino como símbolo de amistad y fe entre dos naciones. Bush, conmovido, accedió, pero escribió su propia cláusula del destino: "Esta cruz volverá a Bolivia cuando uno de tus muchachos sea presidente".

Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales y asumió como primer mandatario de Bolivia en noviembre del 2025 y así, se cumple una promesa que trasciende más tres décadas, con el retorno de la cruz de oro a la familia Paz.