Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a participar del Festival de la Llajua y la Quilquiña, que se realizará el sábado 14 de marzo desde las 9:00 en la Colina de San Sebastián, según una nota de prensa.

El ingreso será gratuito y busca revalorizar ingredientes tradicionales de la gastronomía cochabambina, además de fortalecer el turismo gastronómico de la ciudad, reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco.

El director de Turismo, Ronald Crespo, informó que esta actividad pretende poner en valor uno de los elementos más representativos de la mesa cochabambina: la llajua, acompañada de la quilquiña, una hierba tradicional.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un conversatorio por parte de la historiadora Rosa Elena Novillo, venta y degustación de diversos productos, entre ellos papas, ensaladas y otros acompañamientos típicos que resaltan los sabores tradicionales de la región.

Por su parte, la chef Consuelo Montalvo Menacho de Montalvo señaló que el festival permitirá recordar y rescatar preparaciones tradicionales que con el tiempo han ido quedando en el olvido. “Habrá exposición, venta y degustación de papas, ensaladas y otros productos, para poder recordar sabores que durante mucho tiempo no se han consumido y volver a ponerlos en valor”, indicó. En el festival participarán más de 10 expositores entre productores, academia y personal especializado.