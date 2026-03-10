Cubanos se animan a protestar por la crisis energética

Una vigilia improvisada en las escaleras de la Universidad de La Habana congregó el lunes a una veintena de estudiantes preocupados por su educación, en medio de una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero estadounidense a Cuba, que ha reducido las clases y paralizado el país.

Los cortes de electricidad y el transporte han obligado a la universidad a reducir el número de clases o impartirlas en línea. Pero ese modelo de enseñanza semipresencial choca con el hecho de que los estudiantes, como la universidad, también enfrentan frecuentes y largos apagones, además de la escasa y poco fiable conexión a Internet.

"No somos mártires de ningún bando; somos estudiantes universitarios. Así que ninguno de nosotros pretendía estar aquí, pero no ha habido otra opción", dijo a la agencia AP uno de los manifestantes, que pidió no ser identificado por temor a represalias del Gobierno.

El viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, salió a hablar con los estudiantes. Reconoció las dificultades financieras que afectan a la educación superior y dijo que se han agravado por el actual impasse con la administración Trump. "Hoy nos hemos visto tremendamente afectados por el bloqueo criminal y genocida del Gobierno de EEUU, que, sin pensar en el pueblo ni en nuestra juventud, está masacrando a toda una sociedad”, declaró Gómez.

Tres días de protestas

Según vídeos y testimonios difundidos en redes sociales y reportados por medios independientes cubanos como Diario de Cuba, 14yMedio, CiberCuba y ADN Cuba, la sentada universitaria fue parte del tercer día consecutivo de protestas en Cuba contra los apagones y la crisis generalizada.

Estos medios reportaron manifestaciones espontáneas en municipios de La Habana como Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Regla, Marianao, Centro Habana y Plaza, así como en otras localidades del país. Aunque no fueron masivas, las expresiones de descontento pasaron, según los reportes, de cacerolazos en balcones y portales a ocupar la vía pública en varias localidades del país, como en Ceballos, en la provincia Ciego de Ávila.

En la capital, grupos de residentes salieron a la calle durante la noche golpeando ollas y sartenes para protestar contra los largos cortes de electricidad, que en algunas zonas habrían superado las 20 horas consecutivas. En algunos casos, los manifestantes también bloquearon las calles y prendieron fuego a montañas de basura.

Se reportaron pintadas contra el Gobierno también en otras ciudades, mientras que activistas citados por los medios independientes informan de un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas por las protestas.

En las principales calles de La Habana, muchas personas tuvieron que caminar para ir a trabajar o de compras el lunes. La gasolina está racionada a 20 litros por vehículo, y llenar el tanque implica un complejo proceso de cita que puede llevar semanas.

Trump: “Podría ser una toma de control amistosa..."

También el lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, insistió en que Cuba se encuentra en graves problemas humanitarios y que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está abordando el asunto.

"Podría ser una toma de control amistosa, o podría no serlo. Realmente no importaría porque están en un estado deplorable... No tienen energía ni dinero", declaró Trump a los periodistas en una conferencia de prensa en Doral, Florida.

El Gobierno cubano ha afirmado que no mantiene conversaciones de alto nivel con EEUU, pero no ha negado rotundamente los informes de prensa que indican que funcionarios estadounidenses podrían estar en conversaciones informales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias "El Cangrejo", nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

Durante una cumbre en Florida el sábado con líderes conservadores de América Latina y el Caribe, Trump indicó que EEUU centrará su atención en Cuba después de la guerra con Irán y sugirió que su administración llegaría a un acuerdo con La Habana: "Pronto llegará un gran cambio a Cuba”, declaró Trump en la cumbre.