El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio

Actualidad
BBC
Publicado el 10/03/2026 a las 15h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Los segundos embarazos hacen que los cerebros de las madres cambien de una manera “única” que les ayuda a enfocar su atención, reveló esta semana una investigación del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam (UCM, por sus siglas en inglés).

Los científicos habían ya establecido que el cerebro de la mujer cambia durante el primer embarazo para prepararse para la maternidad.

Sin embargo, estudios más recientes revelan los cambios específicos que ocurren durante el segundo embarazo, que les permiten a las mujeres “orientar su atención y atender todas las tareas”.

Los hallazgos son importantes especialmente para entender porqué algunas mujeres llegan a experimentar problemas de salud mental relacionados con la maternidad.

La mayoría de las mujeres se convierte en madres durante sus vidas. Y más de una vez: de hecho, el número de nacimientos por mujer fue de 2,3 a nivel mundial.

Los investigadores en el laboratorio enfocado en neurología del embarazo en la UCM habían hallado previamente que cuando una mujer queda embarazada por primera vez se modifica una parte del cerebro que es importante para la autorreflexión y para entender los sentimientos de sus hijos, lo que ayuda en el cuidado y la crianza.

En este último estudio, los expertos evaluaron a 110 mujeres: algunas de ellas eran madres primerizas, otras transitaban su segundo embarazo y las restantes no tenían hijos.

Los estudios por imagen del cerebro tomados antes y después del embarazo permitieron a los investigadores determinar qué era lo que cambiaba.

Así, el cerebro de las mujeres con un segundo embarazo presentó más cambios en las redes relacionadas con el control de la atención y la reacción a las sensaciones.

“Esos procesos podrían beneficiar a la madre que tiene que cuidar a varios hijos”, explica la investigadora Milou Straathof, quien analizó la información.

El estudio no entrega ninguna conclusión sobre el cambio en los cerebros de las mujeres que pierden un embarazo, aunque los investigadores señalan que los cambios en el cerebro primario ocurren sobre las instancias finales de este proceso, más cerca de la fecha de dar a luz.

Impacto en la salud mental

El estudio también encontró una relación entre los cambios cerebrales en el primer y segundo embarazo, y el desarrollo de trastornos de salud mental materna.

A nivel mundial, aproximadamente 10% de las mujeres embarazadas y 13% de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan problemas de salud mental, principalmente depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio de UMC descubrió que los cambios estructurales en la capa externa del cerebro de la mujer, la parte superior del cerebro, se asociaban con la depresión periparto, es decir, la que ocurre durante el embarazo o después de parir.

En las madres primerizas, los cambios se asociaron más significativamente con su estado de salud mental después del parto.Sin embargo, en las madres que tenían un segundo hijo o hija se relacionaron más estrechamente con la salud mental durante el embarazo.

“Con esto hemos demostrado por primera vez que el cerebro no solo cambia durante el primer embarazo, sino también durante el segundo”, afirma Elseline Hoekzema, jefa del Laboratorio de Cerebro del Embarazo de UMC.

“Durante el primer y segundo embarazo, el cerebro cambia de forma única. Cada embarazo deja una huella única en el cerebro femenino”, añadió la científica.

Si bien se necesita más investigación sobre este tema, afirman los autores, los resultados podrían ayudar a mejorar la atención de salud materna, al facilitar la comprensión de cómo y por qué se desarrolla la depresión posparto en algunas mujeres. “Es importante que comprendamos cómo se adapta el cerebro a la maternidad”, señala Hoekzema.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
2
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
3
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
4
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump
5
Lula da Sailva cancela su viaje a Chile para toma de posesión de Kast

Lo más compartido

1
Intento de infanticidio en El Alto: la progenitora huyó con dinero y presumen móviles pasionales
2
Hospitales celebran a San Juan de Dios, patrón de los enfermos y hospitales
3
El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio
4
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
5
Murillo envía carta a Paz, se declara perseguido político y le pide auditar los procesos en su contra

Más en Actualidad

10/03/2026
Santuarios del descanso: cinco proyectos para transformar tu dormitorio
Ver más
10/03/2026
¿Cómo detectar si tu hijo es víctima de grooming por el uso de internet?
Ver más
Ver más
10/03/2026
La neurociencia de la gratitud: cómo agradecer transforma físicamente el cerebro
Ver más
10/03/2026
¿Existe realmente tu alma gemela, según la ciencia?
Ver más
10/03/2026
Poemas para el Día de la Mujer
Ver más
10/03/2026
Cuidado capilar nocturno: los hábitos que transforman la salud del cabello antes del descanso
En Portada
10/03/2026 País
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
vista
10/03/2026 Economía
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los...
vista
10/03/2026 País
Paz llegará a Chile la tarde de hoy para una reunión con Kast y su acto de posesión
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegará este martes a Chile a las 15:30 (hora de chilena) al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Arturo...
vista
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
vista
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras múltiples crisis, con cacerolazos,...
vista
10/03/2026 Mundo
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump
Wall Street y los mercados energéticos atravesaron una sesión marcada por la volatilidad luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara a...
vista
Actualidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a...
Ver más
10/03/2026 Cochabamba
Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”,...
Ver más
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y...
Ver más
10/03/2026 Seguridad
Fiscalía presenta sistema digital para control de detención domiciliaria
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras...
Ver más
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Deportes
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Con el propósito de permitir una mayor competencia en los torneos de la Liga Superior de Básquetbol, tanto en damas...
Ver más
10/03/2026 Multideportivo
Tras congreso se anticipan cambios y reestructuración en la Liga de Básquetbol
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora...
Ver más
10/03/2026 Cultura
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
Ver más
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años