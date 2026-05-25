Quillacollo: Historia, naturaleza y tradición

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Publicado el 25/05/2026 a las 15h27
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En el marco del Día Internacional de los Museos, el municipio de Quillacollo mostró parte de su riqueza cultural, histórica, su faua y flora con un recorrido gratuito que cautivó a los visitantes. El museo Chinchiri, las Qollqas de Cotapachi y el Bioparque Agroflori fueorn algunas de las paradas, pero aún hay mucho por descubrir en esta región de Cochabamba.

Museo Chinchiri

El Museo de Arte Chinchiri es una exposición de obras de brillantes artistas plásticos bolivianos de los últimos setenta años. El recinto cuenta con exposiciones permanentes de pintura, dibujo y escultura creadas por más de 50 artistas de tres generaciones distintas. Su misión principal es conservar los testimonios culturales, promover la comprensión del arte contemporáneo en Bolivia y alimentar el espíritu humano de las futuras generaciones.

Inti Raymi y Sara Raymi

El 21 de junio marca el inicio del año nuevo andino con el solsticio de invierno o Inti Raymi. En Quillacollo, esta fiesta está intrínsecamente ligada a la cultura agrícola, pues señala - de acuerdo a información brindada por la Unidad de Turismo de Quilacollo, la preparación de la tierra para el nuevo cultivo. La ceremonia central se desarrolla en las Qollqas de Cotapachi, declaradas Monumento Arqueológico Nacional mediante la Ley 3479 en noviembre de 2006.

¿Sabías que...? Las Qollqas fueron construidas alrededor del año 1450, durante el reinado del Inca Huayna Kápac, con el propósito estratégico de almacenar, ventilar y conservar el maíz que se producía en la región. Las edificaciones llegaron a sumar más de 2.500 silos perfectamente alineados sobre las colinas que rodean la laguna de Cotapachi. Como un esfuerzo educativo y de conservación, se han construido 28 réplicas a escala real hechas de adobe para mostrar a los visitantes su funcionamiento original.

Centro Ecuestre Tunari

Para quienes buscan esparcimiento al aire libre, este espacio es perfecto para la conexión con la naturaleza y los animales. El centro ofrece actividades recreativas integrales con caballos, diseñadas tanto para el disfrute de niños como de adultos. Entre sus principales servicios se encuentran las clases de equitación, los paseos turísticos guiados para explorar la zona y las sesiones de equinoterapia, siempre acompañadas y supervisadas por profesionales.

Parque Nacional y Cordillera del Tunari

E Parque Nacional Tunari se erige como el gran pulmón ecológico del departamento, ya que es la única área protegida que colinda directamente con la región metropolitana. Específicamente en el sector de Quillacollo, las cuencas y torrenteras de aguas frías y cristalinas, formadas por el deshielo, crean el hábitat perfecto para la proliferación de especies acuáticas como la trucha y el pejerrey, además de albergar a diversas aves silvestres como huallatas, gaviotas y patos.

Quebrada Pihusi (Cascadas gemelas)

Este paraje natural ofrece un paisaje espectacular con dos majestuosos saltos de agua cristalina. Para llegar a las cascadas, cuyas caídas de agua alcanzan entre los 20 y 30 metros de altura, el visitante debe realizar una caminata de senderismo de aproximadamente una hora y cuarto. Durante este trayecto, es posible estar en contacto con la flora y fauna nativa del lugar, descubriendo a su paso miradores naturales que regalan vistas panorámicas inigualables de todo el valle de Quillacollo.

Reserva Comunal y Ecoturismo Chocaya

En las faldas del Parque Tunari se esconde el bosque de Chocaya, un ejemplo vivo y exitoso de conservación comunitaria, destaca el municipio, considerando que los pobladores locales protegen y administran este espacio desde su creación, logrando generar ingresos económicos sostenibles para sus familias mediante el ecoturismo.

Como un dato histórico fascinante de este lugar, se destaca que aquí se instaló la primera planta hidroeléctrica de Cochabamba, la cual empezó a funcionar en el año 1908. Los comunarios invitan a los turistas a disfrutar de circuitos de senderos señalizados, miradores, áreas de camping, espacios para practicar bici de montaña y zonas con parrilleros.

Museo arqueológico Piñami

Este sitio arqueológico es un testimonio histórico que evidencia la ocupación humana ininterrumpida por más de 1.500 años en la región. Con el paso de los siglos y la acumulación constante de sedimentos y restos de ocupación humana, el asentamiento original formó un morro que en la actualidad alcanza los 20 metros de altura.

Al funcionar como un museo de sitio abierto, los visitantes tienen la oportunidad única de observar directamente la estratigrafía de los distintos niveles de ocupación y apreciar invaluables piezas cotidianas, como vasijas de cerámica, enseres funerarios, restos de tejidos ancestrales y flautas finamente talladas en huesos de camélidos.

El Paso: joya colonial

A tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Quillacollo se encuentra la histórica población de El Paso. Este importante centro fue fundado el 27 de mayo de 1571 por el español Juan Polo de Ondegardo. Su atractivo central es su imponente iglesia colonial, considerada la primera parroquia del departamento de Cochabamba y cuya estructura fundacional data del siglo XVI. Actualmente ostenta el título de Monumento Nacional. En su interior alberga las imágenes del Tata Santiago Apóstol y del Señor del Buen Viaje, además de custodiar la pinacoteca virreinal más importante y de mayor valor cultural de toda la región.

Festividad de la Virgen de Urkupiña

Quillacollo es reconocido internacionalmente como el epicentro de la Fiesta de la Integración Nacional. Cada mes de agosto, el municipio se transforma para recibir a miles de feligreses, tanto nacionales como extranjeros, que llegan hasta el santuario de la iglesia de San Ildefonso y el Calvario con el propósito de venerar y agradecer los milagros de la Virgen María de Urkupiña. Esta manifestación que entrelaza fe, folclore y cultura se encamina hacia su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

Potrero, un sueño hecho realidad

Envuelto en la serenidad de los verdes paisajes, la caótica ciudad a la distancia y la imponente presencia del Tunari, el centro cultural Sumaj abrió en 2023 las puertas de su castillo, resultado de “un sueño de niño” del propietario, Juan de Dios Espinoza, y que busca “proteger” el arte en la comunidad de Potrero, en Quillacollo.

Gastronomía: El lechón, plato bandera

A mediados del mes de mayo se desarrolla la tradicional Feria del Lechón, consolidándose como la actividad gastronómica más importante y esperada del municipio, donde se expone una amplia variedad de preparaciones derivadas de la carne de cerdo. Descubre más lugares turísticos y las historias que atesora el Bioparque Agroflori en nuestra próxima edición.

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