La psicología del espacio: cómo la distribución de tu hogar impacta en el estrés y la concentración

Con datos de Infobae

El diseño de interiores pasó de ser una disciplina estética a consolidarse como un factor clave para la salud mental y la regulación del estrés. Y, bajo el marco de la psicología ambiental, el campo que estudia la relación e interacción entre las personas y los entornos que habitan, aspectos como la distribución de la luz natural, el orden, las texturas y la paleta cromática de una vivienda inciden de manera directa en el estado de ánimo, los niveles de concentración y la calidad del descanso de los individuos.



Con base en esta fundamentación científica, la diseñadora de interiores Male Eirín analizó en una nota publicada por Infobae cómo las distintas tipologías de personalidad influyen en los requerimientos espaciales de cada persona. Para articular esta correspondencia, Eirín utiliza como recurso pedagógico las dinámicas de los signos zodiacales de la astrología clásica, combinando los rasgos analíticos del oficio con las necesidades psicológicas de los usuarios.

Soluciones espaciales según el perfil de personalidad



En su análisis para Infobae, Eirín desglose diversos estilos decorativos orientados a promover el equilibrio emocional según las características del individuo:

- Estilo industrial para personalidades dinámicas (Aries): La especialista señala que los perfiles caracterizados por la acción y la energía constante requieren espacios libres de elementos superfluos. Estilos con materiales como ladrillo a la vista, metales, maderas naturales y piezas modulares reconfigurables facilitan la movilidad e impiden la monotonía.

- Estilo rústico y sensorial (Tauro): Para perfiles con una marcada preferencia por el confort físico y la estimulación sensorial, se sugiere el uso de materiales nobles como la piedra, la madera maciza y textiles de fibras naturales (lino o algodón). De acuerdo con la autora, la integración simultánea de texturas al tacto, aromas y tonos tierra (beige, verde oliva, tostados) configura un entorno de verdadera contención.

- Estilo ecléctico y delimitado (Géminis): Ante personalidades diversas que demandan variedad constante, la diseñadora aconseja una decoración boho chic o ecléctica que fusione de forma equilibrada elementos clásicos y contemporáneos. Asimismo, enfatiza la importancia de zonificar funcionalmente la vivienda mediante áreas diferenciadas para el trabajo, la lectura y la interacción social sobre una base de tonos neutros.

- Estilo vintage y memoria afectiva (Cáncer): La necesidad de refugio y vinculación emocional se traduce en espacios con historia. Muebles heredados, tonalidades suaves y la disposición de galerías fotográficas en muros principales permiten proyectar la identidad de la persona, otorgándole un sentido de pertenencia y calidez al hogar.

- Estilo clásico con puntos focales (Leo): Aquellas personalidades con mayor presencia comunicativa requieren espacios de carácter definido. La utilización de molduras, textiles estructurados y colores profundos (azul petróleo, borgoña, verde botella) se complementa con la inclusión obligatoria de un «punto focal» —como una pieza de arte de gran formato o una luminaria protagónica— donde converja la mirada.

- Estilo minimalista y funcional (Virgo): En perfiles orientados al orden y la estructura, la sobriedad arquitectónica constituye una herramienta para la paz mental. Eirín plantea un minimalismo cálido basado en líneas puras, luz natural y, de forma prioritaria, sistemas de guardado eficientes que permitan mantener cada objeto fuera de la vista para optimizar la armonía visual.



Sin embargo, al margen de las clasificaciones estilísticas o astrológicas, el objetivo principal del diseño interior contemporáneo radica en trascender la mera imposición de tendencias para traducir las necesidades reales del individuo en espacios funcionales que promuevan el bienestar diario, concluye.