Sartawi, tejedoras indígenas originarias de Ch’alla

En la comunidad de Ch’alla Grande, perteneciente al Gobierno Autónomo Indígena Originario de Ch’alla y ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, cobra vida una iniciativa de mujeres indígenas tejedoras denominada Sartawi (“comenzar algo nuevo”).



El proyecto, impulsado por Elsa Ignacio, su familia y un grupo de mujeres locales, busca organizar a la población en torno a la artesanía textil para abrir mercados y generar ingresos que sustenten a sus hogares.



Ignacio reconoce que el proceso es exigente, pero enfatiza que la meta justifica el esfuerzo: recuperar los saberes ancestrales del tejido originario. Desde el hilado hasta la iconografía y los colores, cada elemento posee un valor simbólico arraigado a los usos y costumbres de la comunidad.