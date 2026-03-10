Paz llegará a Chile la tarde de hoy para una reunión con Kast y su acto de posesión

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegará este martes a Chile a las 15:30 (hora de chilena) al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, para el acto de posesión del mandatario José Antonia Kasy y con quien sostendrá reunión bilateral.

Según informó la oficina del mandatario chileno, el encuentro entre ambos jefes de Estado está previsto para las 17:20 y tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Durante la reunión se abordarán temas de cooperación bilateral, entre ellos la gestión conjunta de recursos hídricos transfronterizos, para lo cual Bolivia y Chile buscan gestionar un financiamiento de 5,3 millones de dólares.

En ese contexto, el vicecónsul de Bolivia en Santiago, Ausberto Cortéz, señaló que la visita responde al proceso de acercamiento. "Se espera lo que siempre nuestro presidente se ha estado manifestando, que Bolivia se está abriendo al mundo y fruto de ese trabajo es que ahora con la llegada de nuestro presidente al acto de juramento del presidente Kast el miércoles, con seguridad que todo lo que se ha trabajado anteriormente va a tratar de consolidarse buscando siempre una mayor integración entre ambos países", afirmó.

Asimismo, Cortez recordó que, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas, ambos países mantienen vínculos consulares. "Como todo el mundo sabe, nosotros no mantenemos relaciones diplomáticas con la República de Chile, pero obviamente sí tenemos relaciones consulares y es por eso que el consulado general acá en Santiago de Chile más los consulados que tenemos en Antofagasta, en Calama, Arica e Iquique", indicó.