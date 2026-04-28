Solo dos sectores y la COD La Paz anuncian que participarán en el cabildo de la COB

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, tres sectores instalarán un cabildo, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), para definir acciones contra las medidas del Gobierno y exigir el incremento salarial.

Uno de los sectores que participará de este cabildo es la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana (CTEUB) quienes se concentraron en Calamarca, lugar de donde partirán a la marcha con la cual van a exigir al Gobierno que atienda su pliego de peticiones sociales, entre ellas el incremento salarial y un mayor presupuesto para la educación.

Los maestros de todas partes del país llegaron al punto de concentración para iniciar la movilización, y prevén llegar a la ciudad de La Paz el viernes para sumarse al cabildo de la COB.

Los Fabriles de Bolivia confirmaron su participación en el cabildo. El secretario ejecutivo del sector, Mario Segundo, señaló que en el encuentro se asumirán determinaciones frente a las demandas estructurales de los trabajadores, las cuales, según informó, no fueron atendidas por el Gobierno.

De igual manera, la Central Obrera Departamental de La Paz asistirá al cabildo. La confirmación fue hecha por el ejecutivo Felix Nina, quien aseguró que distintas organizaciones que no necesariamente están afiliadas a su ente matriz, serán parte de la gran concentración.