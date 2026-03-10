Lula da Sailva cancela su viaje a Chile para toma de posesión de Kast

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló este martes el viaje que tenía previsto realizar a Chile para participar en la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, que se realizará este miércoles, informaron medios locales.

Fuentes gubernamentales le notificaron a Gazeta do Povo que tomó la decisión en la víspera luego de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Mientras que SBT News reseñó que la presencia del senador, Flávio Bolsonaro, quien podría medirse a Lula en las próximas elecciones, habría influido en la determinación.

Kast había invitado a Lula tras su primer encuentro, realizado en Panamá en enero pasado, cuando ambos ratificaron la importancia de promover la estabilidad regional, así como el fortalecimiento de la seguridad pública y el combate al crimen organizado.