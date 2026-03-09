Intento de infanticidio en El Alto: la progenitora huyó con dinero y presumen móviles pasionales

Seguridad
Publicado el 09/03/2026 a las 14h00
Las autoridades buscan a la progenitora que intentó acabar con la vida de sus hijos en la zona de Villa Adela, en El Alto. De acuerdo al testimonio del padre de las víctimas, el motivo podría ser pasional, indicó el director de la Defensoría de la Niñez de El Alto, Christian Chipana.

El hecho ocurrió el sábado, 7 de marzo. Las víctimas son tres niños de 4, 5 y 11, quienes se recuperan en el Hospital del Norte, luego de que su madre les dotara de bebidas con veneno y les haya causado cortes en las muñecas con un arma punzocortante.

"Según el último reporte que tengo, la madre está prófuga; después de cometer este ilícito, se había dado a la fuga, se llevó dinero, documentos personales, y las autoridades realizan la búsqueda", informó Chipana a Urgente.bo.

Asimismo, sostuvo que, haciendo el seguimiento como Defensoría del Niño, se ha entrevistado al progenitor, y, por lo tanto, se presume que la mujer fue motivada por temas pasionales.

"El progenitor nos ha referido que uno de los móviles de esto posiblemente habría sido un tema pasional, en vista de que esta mujer habría sido infiel a su esposo. Posiblemente este sea un móvil", sostuvo.

La niña de 11 años salvó a sus hermanitos, ya que logró pedir ayuda a sus vecinos, quienes pasaban por el lugar.

El testimonio del progenitor fue remitido en un informe a la Fiscalía. Chipana sostuvo que la Defensoría participará de la audiencia cautelar de la presunta autora.

