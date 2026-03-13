Sokol informa de “trabajo al interior de la Policía”

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que desde que asumió el cargo se removió a todo el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz para ejecutar el operativo que permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

"Se ha trabajado al interior de la Policía para remover al personal que estaba durante bastante tiempo en la Felcn en Santa Cruz, que probablemente podía haber generado flujo de información", señaló el jefe policial, respecto al trabajo previo al operativo que concluyó con la expulsión de Marset.

Sokol, quien asumió el cargo hace tres meses, señaló que también, como medida previa, se expulsó a muchos ciudadanos extranjeros que trabajan en la seguridad de Marset.

El jefe policial aseguró que el equipo encargado de la investigación deberá establecer el grado de colaboración que habría recibido Marset de personas particulares y de exautoridades de anteriores gobiernos.

"Se va a establecer en la investigación qué personas o autoridades han prestado colaboración a Marset. Se tiene mucha información de los dispositivos secuestrados", explicó.

“Protección de autoridades”

La autoridad dijo que "probablemente exista protección de autoridades de diferentes instituciones del país que habría en el pasado (...) tenemos una organización criminal desarticulada".

Además, informó sobre los operativos desarrollados en el país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, tras la captura del narcotraficante.

"Los operativos van a continuar en las siguientes semanas. Una vivienda en Urubó ha sido intervenida, donde se encontró un vehículo blindado de alta gama con armamento. Tenemos operativos a nivel nacional. En la carretera hacia Beni también se intervino un vehículo con armas de grueso calibre", añadió.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue aprehendido la madrugada de este viernes en un megaoperativo que desarrolló la Policía en Santa Cruz. Este hombre era buscado desde el 2023, cuando fugó de la capital cruceña minutos antes de una acción de la Policía.