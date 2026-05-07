Aprehenden a 4 implicados en asesinato del magistrado Claure

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó este jueves que cuatro personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra.

La autoridad también confirmó que el proceso fue declarado en reserva por un plazo inicial de 10 días, con el fin de resguardar el desarrollo de las investigaciones y preservar elementos clave del caso.

Se han realizado diferentes actuaciones investigativas, incluso en la ciudad de Sucre, donde se recabó documentación y se desarrollan pericias correspondientes. Paralelamente, en Santa Cruz los grupos especiales y la comisión de investigadores ejecutaron otros actos que permitieron identificar y arrestar, en primera instancia, a personas vinculadas al caso”, explicó Zeballos.

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, señaló que las pesquisas continúan en curso y que aún se trabaja en la identificación de los autores materiales del crimen.

Aguilera indicó que, según los avances preliminares, una de las personas aprehendidas tendría relación directa con la muerte del magistrado, mientras que las otras son investigadas por su presunta colaboración o complicidad, además de otros delitos conexos.

El Ministerio Público adelantó que solicitará la detención preventiva del principal investigado, quien será procesado por el presunto delito de complicidad en asesinato y portación ilícita de armas de fuego, mientras se amplían las diligencias para esclarecer completamente este hecho.