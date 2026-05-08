Fallece Samara, conocida consejera espiritual y conductora de TV

La conocida consejera espiritual y conductora de varios programas relacionados con la enseñanza metafísica, Samara Torrez, falleció en las últimas horas en la ciudad de Cochabamba, informó una de sus casas televisivas, Tele C HD.

A través de sus redes sociales el canal informó sobre el fallecimiento de Graciela Torrez Iruzta más conocida por su público como Samara.

Aunque en los últimos años, Samara hizo una pausa en los medios de comunicación se dedicó a impulsar un centro integral de metafísica para brindar terapias alternativas y enseñanza de metafísica. Además, de consejería y guía espiritual.

Durante muchos años, sus programas fueron muy seguidos por el público debido al contenido espiritual y diferente que ofrecía en los medios de comunicación.