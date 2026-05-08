Orquesta Sinfónica Municipal tocará melodías de Devorak

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 08/05/2026 a las 9h12
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El programa de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba estará centrada en obras del compositor checo Antonín Dvořák. El espectáculo está previsto para mañana y el domingo en el Centro Artístico Cultural Bicentenario, en la dos fechas a partir de las 18:30.

Un total de 65 intérpretes estarán en el escenario ejecutando las melodias del compositor checo del romanticismo.

El ingreso al concierto es gratuito, por lo que el público debe tomar sus previsiones para acomodarse en buen lugar.

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