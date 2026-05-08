Seis meses de gestión: Paz restó su "credibilidad" por dos factores y debe definir una línea política

El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de mayo seis meses de gestión. El analista político Marco Fuentes realizó una evaluación de este periodo y sostuvo que la administración del mandatario tuvo luces y sombras.

Fuentes aseguró que hubo dos factores que terminaron perjudicando y "debilitando la credibilidad y la imagen" del Gobierno de Paz. Uno de ellos fue la gasolina desestabilizada y el otro el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto.

"Creo que el problema más relevante es la gasolina basura. Creo que ese ha sido el factor detonante y que ha afectado a la economía, no solamente del Estado, como ya se ha visto, que aparentemente habría una gasolina con sobreprecio (...) hay una afectación a los vehículos de uso particular del ciudadano, de las ciudadanas de a pie, que tienen su vehículo", dijo Fuentes a Urgente.bo.

El analista resaltó que "no sabemos si es una falta de una buena comunicación o es que el Gobierno quiso decir medias verdades, ocultando algunas cosas, desdiciéndose en otras respecto a la gasolina basura. Primero dijeron que era un complot interno, que la gasolina era de la anterior gestión", subrayó.

El otro problema detonante, según Fuentes, fue el accidente aéreo ocurrido en marzo en la ciudad de El Alto. "Otro elemento que ha sido un detonante ha sido el tema del siniestro del avión (...) han sido las determinaciones posteriores al siniestro por malas decisiones o decisiones y luego contradicciones que ha tenido el Gobierno. Estos dos elementos han sido los que han perjudicado y han desdeñado la credibilidad, la imagen y la palabra del gobierno de Rodrigo Paz", sostuvo.

Sin embargo, el analista político mencionó que entre los aspectos positivos de estos seis meses destaca la imagen internacional que proyectó el Gobierno de Paz y la apertura de nuevas relaciones diplomáticas y comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos.

"Los aspectos positivos de estos seis meses de parte del Gobierno de Rodrigo Paz han sido, por ejemplo, el hecho de tener una mayor amplitud y relación con otros países, por ejemplo, la apertura con nuevos relacionamientos, por ejemplo, con Estados Unidos, que creo que es importante. Más allá de lo político e ideológico, creo que el tema de ver a Estados Unidos como un mercado para productos nacionales es positivo", indicó.

Ante este contexto, Fuentes consideró que Paz enfrenta dos retos importantes de cara a los próximos meses de gestión. El primero es el económico, debido a que, según dijo, hasta el momento no existe una ruta clara sobre la política económica que impulsará el Gobierno.

"Uno de los mayores retos del presidente Paz es mejorar la economía. Hoy estamos atravesando momentos económicos muy difíciles, no hay trabajo, los precios de la canasta familiar siguen elevados, no hay, por lo menos hasta el momento, políticas, acciones, decisiones por parte del Gobierno nacional que vayan en beneficio de estos sectores populares, de estos sectores empobrecidos, a la clase media. Hay jóvenes profesionales que salen día a día y no encuentran trabajo", afirmó.

A seis meses de gestión, Paz también enfrenta conflictos y protestas en distintos sectores del país. Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) presionan con diferentes demandas, aunque ambos sectores coinciden en exigir la abrogación de la Ley 1720. En ese escenario, Fuentes señaló que el mandatario aún no define una posición política clara.

"La gran mayoría de la gente que votó por Rodrigo Paz se encuentra en los sectores populares, sectores populares que hoy seguramente ya están decepcionados y por lo menos ven que la visión y el discurso en campaña ha cambiado ahora al discurso ya en la gestión gubernamental. Entonces creo que el gran desafío que le toca a Rodrigo Paz es tomar una decisión política. Si va a gobernar con aquellos sectores que han votado por Paz, que son los sectores populares", mencionó.