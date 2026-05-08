Reportan el presunto secuestro de dos efectivos de la Policía en la zona norte de Santa Cruz

Seguridad
Unitel
Publicado el 08/05/2026 a las 10h28
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Reportaron el presunto secuestro de dos efectivos de la Policía, quienes aparentemente fueron privados de su libertad en el sector de la Radial 17 y medio, zona sur de la capital cruceña.

De acuerdo con los datos preliminares, el hecho se registró la mañana de este viernes 8 de mayo y se trataría de una teniente y un sargento.

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