Reportan el presunto secuestro de dos efectivos de la Policía en la zona norte de Santa Cruz

Reportaron el presunto secuestro de dos efectivos de la Policía, quienes aparentemente fueron privados de su libertad en el sector de la Radial 17 y medio, zona sur de la capital cruceña.

De acuerdo con los datos preliminares, el hecho se registró la mañana de este viernes 8 de mayo y se trataría de una teniente y un sargento.

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